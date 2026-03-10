股市暴漲暴跌 祝文宇：機會來了！川普在幫忙台灣房市

美伊開戰，股市暴漲暴跌，愛山林建設（2540）董事長祝文宇10日表示，川普是在幫忙台灣房市，尤其是台北房市，因為川普一搞，通膨升溫，股市又不穩，現在大家都想保值，而想保值，都會往房地產走。

原因很簡單，他表示，股市、黃金都來到高點，房市則因政策重手打房，連有需求的地方也被打下來，非常不合理，「現在機會來了，有需求的地方要趕快下手，預售屋可以槓桿操作，更是首選」。

愛山林建設、國巨*（2327）投資共同組成的寶山林建設，今天和國家住都中心完成北市中山長春公辦都更案簽約，祝文宇在簽約後受訪時，作上述表示。

祝文宇表示，台灣房市過去幾年在政策調控下漲勢受到壓抑，但實際上需求仍存在，而美伊戰爭導致的通膨，對預售市場是一個絕佳機會點，甲山林今年即準備推出1,500億元的案量。

愛山林表示，今天簽約的「中山長春案」，具松江南京站與南京復興站雙捷運優勢，步行僅需約350公尺，基地面積約1,756坪，全案以「綠廊與住商混居城市新樣貌」為整體發展構想，預計投入約58.21億元，規劃興建1棟23層住宅大樓及1棟15層社會住宅。

未來鄰南京東路三段低樓層，將引入多元商業活動，透過空間退縮營造出南北向的雙排樹綠廊。其中23樓住宅大樓由「寶山林建設」分回，未來產品規劃，將朝向符合市場需求2~3房產品為主。