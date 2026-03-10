快訊

愛山林大力進軍公辦都更 中山長春案今簽約、總投資額58億元

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北報導
國家住宅及都市更新中心10日與愛山林建設、國巨投資共同組成的寶山林建設簽訂「臺北市中山長春公辦都更案」投資契約。記者朱曼寧／攝影
國家住宅及都市更新中心10日與愛山林建設、國巨投資共同組成的寶山林建設簽訂「臺北市中山長春公辦都更案」投資契約。記者朱曼寧／攝影

國家住宅及都市更新中心10日與愛山林（2540）建設、國巨投資共同組成的寶山林建設簽訂「臺北市中山長春公辦都更案」投資契約，總投資額58.21億元，預計於2032年完工。

國家住都中心董事長花敬群表示，本案基地區位條件優良，位於中山區建國南京生活圈，基地南側主要道路南京東路為本市金融產業軸帶，500公尺內有捷運松江南京站及南京復興站，皆為雙捷運線交會站，交通便利且地方商圈活絡 更是中央支持地方推動「大眾運輸導向開發（TOD）」政策的關鍵示範節點，在規劃上著重交通轉乘的便利性，深度轉化為具備生活品質的社區紋理。

在國家住都中心強力推動下，都市更新早已超越單純的建築開發，轉化為「韌性城市與永續治理」的具體實踐。中山長春案完成簽約，將為台北核心區建立一套可供參考的「TOD 示範模式」，透過土地空間整合，促成捷運、公園與鄰里環境的深度對話。

「中山長春案」坐擁松江南京站與南京復興站「雙捷運」優勢，步行僅需約350公尺，基地面積約1756坪，採權利變換方式實施，以都市計畫街廓分為A基地、B基地，土地使用分區為第三種住宅區，及道路用地。全案以「綠廊與住商混居城市新樣貌」為整體發展構想，預計投入約58.21億元，規劃興建1棟23層住宅大樓及1棟15層社會住宅。

未來鄰南京東路三段低樓層，將引入多元商業活動，透過空間退縮營造出南北向的雙排樹綠廊。其中23樓住宅大樓由「寶山林建設」分回，未來產品規劃，將朝向符合市場需求2~3房產品為主。

愛山林建設在2025年連續拿下三大指標性公部門標案，包含全台最大捷運開發案「新北十四張站暨南機廠案」、百億級的「中正紀念堂捷四聯開案」，以及「南港台電CR1公辦都更案」，總銷金額上看數千億。

愛山林董事長祝文宇表示，愛山林今年與國巨投資共組寶山林建設，進軍市中心公辦都更案，將以紮實建築實力與創新能力，結合既有開放空間、綠帶、商業與居住空間，創造住商共融的城市樣貌。

國家住都中心深耕公辦都更展現強大動能，截至目前，已順利啟動18處基地，總更新面積超過14公頃，累計帶動民間投資金額突破1,028億元。國家住都中心2026 年將再推出8案招商，透過公私協力，為都市機能注入嶄新生

國家住宅及都市更新中心10日與愛山林建設、國巨投資共同組成的寶山林建設簽訂「臺北市中山長春公辦都更案」投資契約。記者朱曼寧／攝影
國家住宅及都市更新中心10日與愛山林建設、國巨投資共同組成的寶山林建設簽訂「臺北市中山長春公辦都更案」投資契約。記者朱曼寧／攝影

愛山林董事長祝文宇。記者朱曼寧／攝影
愛山林董事長祝文宇。記者朱曼寧／攝影

相關新聞

緊急緩漲機制吸收6成油價漲幅 由累虧800億的中油埋單

本周國內汽油售價每公升已調漲1.5元，但其實原本的雙平穩機制已不敷使用，政府啟動緊急緩漲機制，才壓低了油價漲幅。經濟部表示，昨天國際油價報價最多來到110美元，現在稍有回跌，但仍比戰前高很多，因此由政府吸收60％漲幅，以減輕消費者負擔及維持物價穩定，欲6成的價差，由中油吸收。

雙茶飲品牌爆發 聯發國際全年獲利大增6成

聯發國際公告2025年營運表現，受惠於旗下茶飲品牌Sharetea歇腳亭和UG的雙箭齊發，全年合併營收達11.73億元，年增達70%，創下歷史新高，稅後淨利為9,593.6萬元，年增62%，每股盈餘3.93元，在營收和獲利上都堪稱餐飲業績優生。同時，董事會也通過配發去年下半年現金股利每股2元，全年現金股利每股3.3元，現金配發率達84%。

平價宅標售又來了 專家點名台北這社區會有人投標

台灣金聯資產管理公司表示，台灣金聯平價住宅將從3月11日起至4月7日止開賣，今年合計推出100戶，包括首度推出婚育住宅20戶，以及80戶平價住宅，今年也新增一人限登記一戶，且僅供自住，不作出租使用之規定。

打造生醫業為另一座「護國神山」 賴總統：盼帶動兆元經濟

賴清德總統10日上午接見第28屆「國家生技醫療品質獎」獲獎醫護機構暨生醫產業代表。他表示，要努力打造生醫產業成為另一座「護國神山」。如「國家藥物韌性整備計畫」，預計投入240億元，提升產業動能，帶動兆元經濟，讓台灣成為全球生醫供應鏈中不可或缺的夥伴。

股市暴漲暴跌 祝文宇：機會來了！川普在幫忙台灣房市

美伊開戰，股市暴漲暴跌，愛山林建設（2540）董事長祝文宇10日表示，川普是在幫忙台灣房市，尤其是台北房市，因為川普一搞，通膨升溫，股市又不穩，現在大家都想保值，而想保值，都會往房地產走。

國家住宅及都市更新中心10日與愛山林（2540）建設、國巨投資共同組成的寶山林建設簽訂「臺北市中山長春公辦都更案」投資契約，總投資額58.21億元，預計於2032年完工。

