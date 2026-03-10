看到機會了！苗栗最大房仲宣布布局工業地產

苗栗最大房仲飛鷹地產7日舉辦春酒，席開近百桌，董事長王銘國表示，在2025年全台建物買賣移轉棟數較2024年下滑約25%的環境下，飛鷹地產仍繳出亮眼成績，凸顯區域產業動能對不動產市場的支撐力。

王銘國表示，房市進入盤整階段，但市場修正不等於需求消失，而是回歸真正有產業基礎與政策支撐的區域。

觀察苗栗發展脈絡，近年受惠科技供應鏈外溢效應，逐漸形成由北至南的產業廊帶。其中北苗栗竹南、頭份受惠於台積電（2330）半導體供應鏈聚落效應，帶動設備、材料與精密製造產業進駐。

南苗栗銅鑼科學園區則由美光科技布局先進封裝技術，逐步形成「北半導體聚落、南先進封裝基地」的產業結構。同時配合縣政府推動苗北科技區、苗西綠能區、苗中城心區、苗南產創區及苗東金三角等五大展區，帶動工業土地、廠辦與物流需求成長，為區域產業升級注入新動能。

王銘國表示，依設廠模型推估，一座中型科技製造廠平均需地約3,000至5,000坪。若未來3至5年新增10至15家中大型製造與供應鏈企業進駐，潛在土地需求將上看10萬至20萬平方公尺。

以單一廠區年產值約20至50億元估算，產業聚落成熟後可望創造數百億元產值，並帶動廠辦、物流倉儲與商辦需求同步成長。

他指出，相較新竹與台中工業用地價格高檔盤整，苗栗仍具成本優勢，加上國道一號、鐵路運輸與園區串聯條件成熟，形成「成本合理、擴充彈性高、產業群聚明確」三大優勢。企業選址關鍵在長期經營成本與成長空間，苗栗正兼具兩者。

王銘國表示，因應產業型不動產專業門檻提升，飛鷹地產導入為期8個月的系統化培訓，打造工業地產專責顧問團隊。課程涵蓋工業區判讀、土地使用分區規範、道路條件與動線評估、界址確認、水土保持及建築配置分析等實務，協助企業完成設廠前風險評估與投資試算。

他表示，學員須通過建築師與都市計畫師組成之專業考核，方能取得「工業地產認證顧問」資格，強化跨領域整合與法規判讀能力。

王銘國表示，在資金審慎與市場修正並行下，具產業支撐的工業型不動產將成為資金配置核心。隨著供應鏈重組與企業分散布局趨勢延續，而苗栗正站上轉型升級關鍵點。飛鷹地產扮演企業進入苗栗市場的重要橋梁，迎接工業地產中長期成長新周期。