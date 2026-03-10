漢來美食營收／2月7.54億元 累計14.04億元、年增12.51%創同期新高

漢來美食（1268）10日公告2月營收，單月營收為7.54億元，月增15.90%、年增61.69%，主要係受農曆春節落點不同影響。

2026年及2025年農曆春節主要天數分別落在2月及1月，以合併營收來看，2026年1-2月合併營收14.04億元，較去年同期12.48億成長約12.51%，刷新歷史。

展望第2季營運動能，漢來美食關係企業——台中洲際漢神購物廣場預計於4月10日正式開幕，集團將一舉進駐四大品牌，包括高端粵菜指標「名人坊」、強勢自助餐品牌「島語」、全新天然取向蔬食品牌——「樂蔬」，以及中餐人氣品牌「漢來上海湯包」。中、西餐共四品牌齊發，將強化原本的中台灣市場版圖，預計可為第2季起營收增添新動能。

2月營收創新高，受惠於消費市場對於農曆過年大量餐飲需求，主要來自宴會廳營收挹注，包括高雄漢來大飯店宴會廳、巨蛋宴會廳、南港漢來大飯店宴會廳及最新推出的頂級包廂品牌「聚薈所」，全台四店業績達成率皆破100%。

尤其是南港宴會廳因整月訂席滿檔，及春節期間表現亮眼，單月營收就占四處營業場域總營收38%以上，是重要的成長引擎。同時，兩大自助餐品牌也因春節聚餐需求，包括全台五家海港、三家島語皆增加餐期且檔檔客滿情況下，單月用餐人數超過24萬人次，總營收更是突破過往同期紀錄。

整體而言，2月在春節長假帶動下，包括宴會、包廂聚餐或自助餐廳皆同步成長，形成「高端宴席＋大眾聚餐」雙軌並進，推升單月營收表現亮眼。

此外，針對市場瞬息萬變的餐飲動向，集團啟動品牌優化策略，針對「溜溜」酸菜魚專賣店進行轉型改裝，預計5月初前將重新開幕。未來餐廳將主打地道粵菜、港式點心等多元家常小吃，讓餐飲選擇更加完整；過去深受消費者喜愛的酸菜魚則從主軸商品調整為必點招牌菜之一。平均客單價維持600至700元區間，鎖定小資族與家庭客日常聚餐需求，主打方便、輕鬆在家附近簡單吃頓飯的風格，力求在維持親民價格帶的同時，提升品牌回訪率與市場競爭力。