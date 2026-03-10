快訊

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

袁惟仁告別式後女兒袁融淚寫長文 憶「巧克力父愛」網看哭

漢來美食營收／2月7.54億元 累計14.04億元、年增12.51%創同期新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

漢來美食（1268）10日公告2月營收，單月營收為7.54億元，月增15.90%、年增61.69%，主要係受農曆春節落點不同影響。

2026年及2025年農曆春節主要天數分別落在2月及1月，以合併營收來看，2026年1-2月合併營收14.04億元，較去年同期12.48億成長約12.51%，刷新歷史。

展望第2季營運動能，漢來美食關係企業——台中洲際漢神購物廣場預計於4月10日正式開幕，集團將一舉進駐四大品牌，包括高端粵菜指標「名人坊」、強勢自助餐品牌「島語」、全新天然取向蔬食品牌——「樂蔬」，以及中餐人氣品牌「漢來上海湯包」。中、西餐共四品牌齊發，將強化原本的中台灣市場版圖，預計可為第2季起營收增添新動能。

2月營收創新高，受惠於消費市場對於農曆過年大量餐飲需求，主要來自宴會廳營收挹注，包括高雄漢來大飯店宴會廳、巨蛋宴會廳、南港漢來大飯店宴會廳及最新推出的頂級包廂品牌「聚薈所」，全台四店業績達成率皆破100%。

尤其是南港宴會廳因整月訂席滿檔，及春節期間表現亮眼，單月營收就占四處營業場域總營收38%以上，是重要的成長引擎。同時，兩大自助餐品牌也因春節聚餐需求，包括全台五家海港、三家島語皆增加餐期且檔檔客滿情況下，單月用餐人數超過24萬人次，總營收更是突破過往同期紀錄。

整體而言，2月在春節長假帶動下，包括宴會、包廂聚餐或自助餐廳皆同步成長，形成「高端宴席＋大眾聚餐」雙軌並進，推升單月營收表現亮眼。

此外，針對市場瞬息萬變的餐飲動向，集團啟動品牌優化策略，針對「溜溜」酸菜魚專賣店進行轉型改裝，預計5月初前將重新開幕。未來餐廳將主打地道粵菜、港式點心等多元家常小吃，讓餐飲選擇更加完整；過去深受消費者喜愛的酸菜魚則從主軸商品調整為必點招牌菜之一。平均客單價維持600至700元區間，鎖定小資族與家庭客日常聚餐需求，主打方便、輕鬆在家附近簡單吃頓飯的風格，力求在維持親民價格帶的同時，提升品牌回訪率與市場競爭力。

開展餐飲集團營收／2月2.23億元、年增41.57%

觀光餐飲業 2月營收報喜 王品、雄獅、五福刷新紀錄

雄獅營收／2月32.87億元創史上新高 年增41.04%

揚秦營收／2月年增2.5億元創同期新高 麥味登千店里程碑將達陣

緊急緩漲機制吸收6成油價漲幅 由累虧800億的中油埋單

本周國內汽油售價每公升已調漲1.5元，但其實原本的雙平穩機制已不敷使用，政府啟動緊急緩漲機制，才壓低了油價漲幅。經濟部表示，昨天國際油價報價最多來到110美元，現在稍有回跌，但仍比戰前高很多，因此由政府吸收60％漲幅，以減輕消費者負擔及維持物價穩定，欲6成的價差，由中油吸收。

雙茶飲品牌爆發 聯發國際全年獲利大增6成

聯發國際公告2025年營運表現，受惠於旗下茶飲品牌Sharetea歇腳亭和UG的雙箭齊發，全年合併營收達11.73億元，年增達70%，創下歷史新高，稅後淨利為9,593.6萬元，年增62%，每股盈餘3.93元，在營收和獲利上都堪稱餐飲業績優生。同時，董事會也通過配發去年下半年現金股利每股2元，全年現金股利每股3.3元，現金配發率達84%。

平價宅標售又來了 專家點名台北這社區會有人投標

台灣金聯資產管理公司表示，台灣金聯平價住宅將從3月11日起至4月7日止開賣，今年合計推出100戶，包括首度推出婚育住宅20戶，以及80戶平價住宅，今年也新增一人限登記一戶，且僅供自住，不作出租使用之規定。

打造生醫業為另一座「護國神山」 賴總統：盼帶動兆元經濟

賴清德總統10日上午接見第28屆「國家生技醫療品質獎」獲獎醫護機構暨生醫產業代表。他表示，要努力打造生醫產業成為另一座「護國神山」。如「國家藥物韌性整備計畫」，預計投入240億元，提升產業動能，帶動兆元經濟，讓台灣成為全球生醫供應鏈中不可或缺的夥伴。

股市暴漲暴跌 祝文宇：機會來了！川普在幫忙台灣房市

美伊開戰，股市暴漲暴跌，愛山林建設（2540）董事長祝文宇10日表示，川普是在幫忙台灣房市，尤其是台北房市，因為川普一搞，通膨升溫，股市又不穩，現在大家都想保值，而想保值，都會往房地產走。

愛山林大力進軍公辦都更 中山長春案今簽約、總投資額58億元

國家住宅及都市更新中心10日與愛山林（2540）建設、國巨投資共同組成的寶山林建設簽訂「臺北市中山長春公辦都更案」投資契約，總投資額58.21億元，預計於2032年完工。

