靠四大關鍵心法 陳鼎元奪信義房屋2025年業績TOP1

七波信用管制政策直接衝擊房市，2025年市場量縮明顯，房市專家評為「蛇頭蛇尾」；在冷淡的市場氛圍下，信義房屋台北東門店陳鼎元卻逆勢破了自己從業19年的業績紀錄，並奪下全公司業績TOP1。

入行不久，陳鼎元即鎖定較少房仲經營的豪名宅藍海市場開始耕耘，針對每個物件及客戶做出差異化的銷售策略，近20年來不斷讓自己像塊吸水海綿，持續提升專業知識與多元領域觸角，再輔以信義房屋的品牌力，讓他在2018、2019年連兩年拿下全公司業績TOP1，去年更是逆勢突圍、第三度奪冠。

揭密自己的「成交密碼」，陳鼎元指出，去年約有將近2／3的業績來自成交總價高於北市豪宅線的物件，其中更有多戶破億豪宅。之所以能有這樣的成果，來自於他10多年耕耘雙北豪名宅市場的結果，「好成交的物件與總價帶，算是紅海，而多數房仲認為比較難成交、客群比較少的豪名宅，則是藍海市場。」鎖定這片藍海市場長期耕耘，使陳鼎元成為豪名宅領域的專家。

如何找到客戶則是下一道難題，尤其信用管制以來，政策對於高總價產品的貸款條件更趨嚴苛，買方必須自備7成現金、還不能是用持有的房地產增貸來的資金，但陳鼎元認為「無論任何市場，都有它的需求；如何讓有需求的人找到我，才是重點」，透過老客戶間轉介紹、自己長期耕耘打下的口碑，他精準鎖定對豪名宅有買賣需求的客群，並在銷售過程中針對每個物件與客戶特色，做出差異化的銷售策略，讓他接到案子後，多數能順利成交。

不只目標明確、鎖客精準，陳鼎元也不把自己當「普通房仲」。他形容自己更像一位銀行理專加房產顧問，除了房地產專業要持續提升，曾在外商銀行任職的他，對於金融時事與房地產的趨勢、分析，乃至於資產配置，都能提供穩健的分析與評估。

有Output（輸出）也需要Input（輸入），陳鼎元讓自己保持像一塊吸水海綿，多元接觸室內裝修、家具、汽車等領域，一方面是自己有興趣，另一方面也有更多話題與高資產客戶互動。他笑說，就像很多室內設計師會去世界各地住不同風格的飯店，以獲得靈感的刺激，他也透過觀賞國內外開箱影片、閱讀文章與報章雜誌、實際賞屋或賞車，加上本就時常和客戶聊天，讓自己成為與客戶一樣有品味、懂欣賞的人，自然而然就不怕沒話聊。他說：「信義房屋的經營理念是我們的DNA，給出專業的東西，把細節做到位，更是能吸引層峰客群的關鍵。」

關鍵心法再加上信義房屋的品牌力加乘，讓陳鼎元不斷創造佳績，去年甚至逆勢突破個人紀錄。有趣的是，許多人認為他19年前從外商銀行轉職信義房屋是為了挑戰更高的薪資天花板，陳鼎元反而認為是在找一份更穩健、可以長期經營的事業，才選擇了房地產，他以此勉勵還在房仲路上努力，或是打算進入房仲業闖蕩的應徵者，先「選對職場」、立下正向的目標，透過努力累積，一定能在某個領域成為佼佼者。