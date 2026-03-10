快訊

捷運宅也失靈！台中捷運綠線僅南屯這3站逆勢抗跌

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中捷運綠線沿線各站去年房價比較表。圖／住商機構提供
台中捷運綠線即將通車滿5年，住商機構統計實價登錄發現，去年房市波動，捷運沿線都位處蛋黃區，但僅南屯區水安宮站、文心森林公園站，以及南屯站等3站最為抗跌。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，2025年房市進入盤整期，僅依靠單一建設題材，仍難以撐起房市買盤，需同時具備基本面與剛性需求，才能為在地創造房價的支撐力道。

住商機構統計實價登錄發現，台中捷運綠線在面臨2025年房市波動，水安宮站、文心森林公園站以及南屯站等3站，中古房市面臨2025年大環境不佳，房價仍能維持3%至6%的漲勢。

住商不動產中區協理賴萬分析，這三站緊鄰台中市近年來開發最盛的七期、八期以及五期重劃區，高檔百貨、指標商辦或大型藝文建設群聚，也有成熟的生活與商業機能，受到穩定在地客群青睞，令三站周邊房市展現極強的保值性。

跌幅較大站點，集中在四維國小站、文心中清站與松竹站。賴志昶指出，四維國小站、文心中清站位處四期重劃區，該重劃區為市區較早期開發的重劃區，普遍屋齡較高，且舊市區商圈機能發展雖完善，惟多以區域型的民生店面為主，較缺乏對購屋主力族群的吸引力，致使大環境趨冷後，房價下跌明顯；至於松竹站周邊亦是北屯區舊市區，周邊近年來有單元12重劃區議題，拉高區域推案量，惟區域投資炒作成分較重，但市場氛圍不同，導致整體房價也出現跌勢。

賴志昶提醒，在大環境趨冷情況下，購屋族應回歸理性，而捷運沿線雖具備交通便利性，惟各站點周邊發展與價格基期差異大，可優先關注生活機能成熟、且具實質發展的區域，至於在房價修正之際，市場議價空間相對增加，購屋者可把握機會多看、多比較，能以合理價格購入理想好屋。

房價 重劃區 房市 捷運

