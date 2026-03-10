快訊

台塑化對部分石化產品供應 發出「不可抗力」通告

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

台塑化公司10日針對部分石化產品供應發出「不可抗力」通告，因為荷莫茲海峽關閉使原料交運受到干擾，受影響的產品包括乙烯及丙烯。

該公司發言人告訴路透，「我們的第二與第三裂解廠目前開工率仍約70%」，並表示如果「石油腦原料完全沒有運達」，公司正考慮關閉其中一座裂解廠。

為了提煉柴油、飛機燃料及汽油等煉油產品，台塑化仍設法落實3、4月的出口交貨，不過4月可能沒有現貨可供。

截至目前，台塑化每天處理約49萬桶原油；但由於3月20日之後一些原油交運「將受影響」，情況可能生變。

發言人 原油 路透

相關新聞

緊急緩漲機制吸收6成油價漲幅 由累虧800億的中油埋單

本周國內汽油售價每公升已調漲1.5元，但其實原本的雙平穩機制已不敷使用，政府啟動緊急緩漲機制，才壓低了油價漲幅。經濟部表示，昨天國際油價報價最多來到110美元，現在稍有回跌，但仍比戰前高很多，因此由政府吸收60％漲幅，以減輕消費者負擔及維持物價穩定，欲6成的價差，由中油吸收。

雙茶飲品牌爆發 聯發國際全年獲利大增6成

聯發國際公告2025年營運表現，受惠於旗下茶飲品牌Sharetea歇腳亭和UG的雙箭齊發，全年合併營收達11.73億元，年增達70%，創下歷史新高，稅後淨利為9,593.6萬元，年增62%，每股盈餘3.93元，在營收和獲利上都堪稱餐飲業績優生。同時，董事會也通過配發去年下半年現金股利每股2元，全年現金股利每股3.3元，現金配發率達84%。

平價宅標售又來了 專家點名台北這社區會有人投標

台灣金聯資產管理公司表示，台灣金聯平價住宅將從3月11日起至4月7日止開賣，今年合計推出100戶，包括首度推出婚育住宅20戶，以及80戶平價住宅，今年也新增一人限登記一戶，且僅供自住，不作出租使用之規定。

打造生醫業為另一座「護國神山」 賴總統：盼帶動兆元經濟

賴清德總統10日上午接見第28屆「國家生技醫療品質獎」獲獎醫護機構暨生醫產業代表。他表示，要努力打造生醫產業成為另一座「護國神山」。如「國家藥物韌性整備計畫」，預計投入240億元，提升產業動能，帶動兆元經濟，讓台灣成為全球生醫供應鏈中不可或缺的夥伴。

股市暴漲暴跌 祝文宇：機會來了！川普在幫忙台灣房市

美伊開戰，股市暴漲暴跌，愛山林建設（2540）董事長祝文宇10日表示，川普是在幫忙台灣房市，尤其是台北房市，因為川普一搞，通膨升溫，股市又不穩，現在大家都想保值，而想保值，都會往房地產走。

愛山林大力進軍公辦都更 中山長春案今簽約、總投資額58億元

國家住宅及都市更新中心10日與愛山林（2540）建設、國巨投資共同組成的寶山林建設簽訂「臺北市中山長春公辦都更案」投資契約，總投資額58.21億元，預計於2032年完工。

