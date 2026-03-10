聽新聞
0:00 / 0:00
台塑化對部分石化產品供應 發出「不可抗力」通告
台塑化公司10日針對部分石化產品供應發出「不可抗力」通告，因為荷莫茲海峽關閉使原料交運受到干擾，受影響的產品包括乙烯及丙烯。
該公司發言人告訴路透，「我們的第二與第三裂解廠目前開工率仍約70%」，並表示如果「石油腦原料完全沒有運達」，公司正考慮關閉其中一座裂解廠。
為了提煉柴油、飛機燃料及汽油等煉油產品，台塑化仍設法落實3、4月的出口交貨，不過4月可能沒有現貨可供。
截至目前，台塑化每天處理約49萬桶原油；但由於3月20日之後一些原油交運「將受影響」，情況可能生變。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。