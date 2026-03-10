台塑化對部分石化產品供應 發出「不可抗力」通告

本周國內汽油售價每公升已調漲1.5元，但其實原本的雙平穩機制已不敷使用，政府啟動緊急緩漲機制，才壓低了油價漲幅。經濟部表示，昨天國際油價報價最多來到110美元，現在稍有回跌，但仍比戰前高很多，因此由政府吸收60％漲幅，以減輕消費者負擔及維持物價穩定，欲6成的價差，由中油吸收。

2026-03-10 15:50