機械產業景氣復甦！2月機械出口成長10.2% 連13個月正成長

台灣機械公會10日發布，2月台灣機械出口持續成長，且自去年2月起已連續13個月呈現正成長，雖因春節時間不同而致單月成長幅度差異，但前兩月出口皆為正成長，且總計今年前兩月出口以美元計算年增達20.6%，顯示整體機械產業景氣已復甦且穩定增長中。

但美以與伊朗戰事於2月底爆發，航運受阻，能源成本上漲，戰爭的規模與持續時間將影響全球經濟之發展，為未來投下不可知的變數。

台灣機械2月出口值為23.22億美元，年增10.2%；以新台幣計算為733.06億元，年增6.1%。累計前兩月機械出口值為52.98億美元，年增20.6%；以新台幣計價約1,671.33億元，年增15.9%。

機械公會表示，今年前兩月機械出口值前三大依序為：電子設備9.66億美元、占比18.2%，年增32.4%；檢量測設備8.26億美元、占比15.6%，年增9.5%；動力傳動件3.16億美元、占比6.0%，年增17.2%。

至於機械出口國前三大，依序為：美國14.53億美元、占比27.4%；中國大陸9.91億美元、占比18.7%；日本4.15億美元、占比7.8%。

工具機2月出口金額為1.31億美元，雖年減5.0%，前兩月出口金額仍年增5.2%，雖已止跌回升，但單月出口值偏低，顯示工具機產業目前仍受市場需求動能不足與新台幣匯率較強勢影響，出口競爭激烈。

機械公會理事長莊大立表示，近期因伊朗戰事與避險需求，亞洲匯率紛紛走貶，但新台幣匯率仍不利台灣機械出口的競爭。

觀察2021年起至2026年3月9日的匯率變化，新台幣匯率僅貶值11.5%，日幣貶值幅度卻高達53.0%，兩者相差超過40%；另外，韓國累計貶幅也達34.9%，對於台灣機械的出口仍造成不小壓力。

莊大立表示，邁入2026年，國際情勢驟變，全球在美國對等關稅生變與美以及伊朗戰事影響下，全球經濟發展充滿不確定性，雖台灣機械出口目前正穩定增長中，但台灣機械以出口為導向，未來勢必仍將受國際情勢所影響，須持續密切觀察。