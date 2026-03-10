快訊

機械產業景氣復甦！2月機械出口成長10.2% 連13個月正成長

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
台灣機械2月出口成長10.2%，連13個月正成長，但工具機單月出口值仍偏低。聯合報系資料照
台灣機械公會10日發布，2月台灣機械出口持續成長，且自去年2月起已連續13個月呈現正成長，雖因春節時間不同而致單月成長幅度差異，但前兩月出口皆為正成長，且總計今年前兩月出口以美元計算年增達20.6%，顯示整體機械產業景氣已復甦且穩定增長中。

但美以與伊朗戰事於2月底爆發，航運受阻，能源成本上漲，戰爭的規模與持續時間將影響全球經濟之發展，為未來投下不可知的變數。

台灣機械2月出口值為23.22億美元，年增10.2%；以新台幣計算為733.06億元，年增6.1%。累計前兩月機械出口值為52.98億美元，年增20.6%；以新台幣計價約1,671.33億元，年增15.9%。

機械公會表示，今年前兩月機械出口值前三大依序為：電子設備9.66億美元、占比18.2%，年增32.4%；檢量測設備8.26億美元、占比15.6%，年增9.5%；動力傳動件3.16億美元、占比6.0%，年增17.2%。

至於機械出口國前三大，依序為：美國14.53億美元、占比27.4%；中國大陸9.91億美元、占比18.7%；日本4.15億美元、占比7.8%。

工具機2月出口金額為1.31億美元，雖年減5.0%，前兩月出口金額仍年增5.2%，雖已止跌回升，但單月出口值偏低，顯示工具機產業目前仍受市場需求動能不足與新台幣匯率較強勢影響，出口競爭激烈。

機械公會理事長莊大立表示，近期因伊朗戰事與避險需求，亞洲匯率紛紛走貶，但新台幣匯率仍不利台灣機械出口的競爭。

觀察2021年起至2026年3月9日的匯率變化，新台幣匯率僅貶值11.5%，日幣貶值幅度卻高達53.0%，兩者相差超過40%；另外，韓國累計貶幅也達34.9%，對於台灣機械的出口仍造成不小壓力。

莊大立表示，邁入2026年，國際情勢驟變，全球在美國對等關稅生變與美以及伊朗戰事影響下，全球經濟發展充滿不確定性，雖台灣機械出口目前正穩定增長中，但台灣機械以出口為導向，未來勢必仍將受國際情勢所影響，須持續密切觀察。

相關新聞

緊急緩漲機制吸收6成油價漲幅 由累虧800億的中油埋單

本周國內汽油售價每公升已調漲1.5元，但其實原本的雙平穩機制已不敷使用，政府啟動緊急緩漲機制，才壓低了油價漲幅。經濟部表示，昨天國際油價報價最多來到110美元，現在稍有回跌，但仍比戰前高很多，因此由政府吸收60％漲幅，以減輕消費者負擔及維持物價穩定，欲6成的價差，由中油吸收。

雙茶飲品牌爆發 聯發國際全年獲利大增6成

聯發國際公告2025年營運表現，受惠於旗下茶飲品牌Sharetea歇腳亭和UG的雙箭齊發，全年合併營收達11.73億元，年增達70%，創下歷史新高，稅後淨利為9,593.6萬元，年增62%，每股盈餘3.93元，在營收和獲利上都堪稱餐飲業績優生。同時，董事會也通過配發去年下半年現金股利每股2元，全年現金股利每股3.3元，現金配發率達84%。

平價宅標售又來了 專家點名台北這社區會有人投標

台灣金聯資產管理公司表示，台灣金聯平價住宅將從3月11日起至4月7日止開賣，今年合計推出100戶，包括首度推出婚育住宅20戶，以及80戶平價住宅，今年也新增一人限登記一戶，且僅供自住，不作出租使用之規定。

打造生醫業為另一座「護國神山」 賴總統：盼帶動兆元經濟

賴清德總統10日上午接見第28屆「國家生技醫療品質獎」獲獎醫護機構暨生醫產業代表。他表示，要努力打造生醫產業成為另一座「護國神山」。如「國家藥物韌性整備計畫」，預計投入240億元，提升產業動能，帶動兆元經濟，讓台灣成為全球生醫供應鏈中不可或缺的夥伴。

股市暴漲暴跌 祝文宇：機會來了！川普在幫忙台灣房市

美伊開戰，股市暴漲暴跌，愛山林建設（2540）董事長祝文宇10日表示，川普是在幫忙台灣房市，尤其是台北房市，因為川普一搞，通膨升溫，股市又不穩，現在大家都想保值，而想保值，都會往房地產走。

愛山林大力進軍公辦都更 中山長春案今簽約、總投資額58億元

國家住宅及都市更新中心10日與愛山林（2540）建設、國巨投資共同組成的寶山林建設簽訂「臺北市中山長春公辦都更案」投資契約，總投資額58.21億元，預計於2032年完工。

