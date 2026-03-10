快訊

馬年房市跛腳？2026年329檔期總銷僅5,512億元 年減逾三成寫九年新低

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據591新建案統計，今年六都及新竹地區329檔期合計新推案總銷金額約5,512.4億元，與去年同期相比更大幅蒸發2,700多億元，年減幅33%更是自2018年以來之最。此外，進場個案數也僅剩261件，年減24.6%，顯見在央行管制發威下，檔期效應明顯失靈，建商推案信心更陷入「寒蟬效應」，再加上中東戰事、土方之亂等外部變數，讓房市在馬年開局即面臨跛腳困境。
根據591新建案統計，今年六都及新竹地區329檔期合計新推案總銷金額約5,512.4億元，與去年同期相比更大幅蒸發2,700多億元，年減幅33%更是自2018年以來之最。此外，進場個案數也僅剩261件，年減24.6%，顯見在央行管制發威下，檔期效應明顯失靈，建商推案信心更陷入「寒蟬效應」，再加上中東戰事、土方之亂等外部變數，讓房市在馬年開局即面臨跛腳困境。

數字科技（5287）旗下591新建案總編輯李忠哲分析，今年329檔期供給大幅縮水，市場利空環伺所致，整體而言，今年無論是政策面、需求面、資金面、信心面，所面臨的壓力其實較2025年有過之而無不及，特別是在經歷一年多的買氣酷寒洗禮後，建商布局上只會更加保守和彈性，使得傳統檔期旺季的吸引力進一步被削弱。

進一步觀察，過去扮演領頭羊的雙北市，雙雙陷入推案量縮，北市由於線上賣壓持續堆疊，且缺乏百億元大案支撐，本次總銷僅有773億元，較去年下修六成，成為有統計以來新低。

值得一提的是，新竹這次在總銷200億元的「竹北大陸工程案」帶動下，一掃去年量縮陰霾，帶動總銷直逼750億元新高；據悉，該案鄰近竹北大遠百，地段精華且又有品牌加持，市場更傳言其成交行情將挑戰三位數大關，如果屬實，新竹距離雙北市蛋黃區房價又更進一步。

中南部表現持續低迷，台中市總銷約884億元，除了是統計之後首度跌破千億元大關，更寫下歷史新低，年減幅達近四成。重災區則集中在海線等行政區，其中沙鹿區去年仍有110億元案量公開，如今在去化減緩、待售壓力增加下，今年驟減至44億元，年減直逼七成。

台南市今年同樣呈現熄火狀態，在多數建商暫緩推案的狀況下，整體總銷金額僅有不到百億元，同樣再創新低；至於高雄市受限交易量疲軟，多數建商信心顯得保守，僅依靠大型建商如國揚（2505）、遠雄（5522）撐盤，本次在楠梓區、鼓山區有兩檔百億元大案進場，故量能仍能以小跌作收。

