新北再推公辦都更 新店民安段簽約活化安坑地區

聯合報／ 記者張策／新北報導
在市長侯友宜（中）見證下，由財政局長陳榮貴（左）與漢皇集團董事長孫正乾代表漢吉建設股份有限公司簽署都市更新事業事實契約。圖／新北市財政局提供
新北市財政局今上午在板橋希爾頓酒店舉行「新店區民安段1066地號周邊公私有土地公辦都市更新案」簽約典禮，在市長侯友宜見證下，由財政局長陳榮貴與漢皇集團董事長孫正乾代表漢吉建設股份有限公司簽署都市更新事業實施契約，未來將透過公私協力方式推動更新開發，改善安坑地區生活環境並打造永續建築。

侯友宜表示，基地位於新店安康路二段一帶，鄰近安坑國小、安坑輕軌安康站及國道3號安坑交流道，交通便利且生活機能逐步成熟，具備良好發展潛力。考量現有新店區公崙市民活動中心建物老舊、空間利用率不高，市府秉持不出售大面積市有土地及「變產置產、永續財源」原則，以市有土地為基礎結合周邊私有土地推動公辦都更，並透過公開評選，由具備開發經驗的漢皇集團旗下漢吉建設擔任實施者，協助重塑安坑地區建物機能，提升整體居住品質。

漢吉建設提出「層層群山、步步安居」的開發願景，規畫順應安坑山勢地貌打造生態型建築，並設計友善步道空間串聯周邊社區。此外，開發案將捐贈公益設施空間作為全新的市民活動中心，提供居民使用。建築規畫也將導入銀級綠建築標準、智慧化物業管理系統及提升耐震設計，兼顧環境永續與居住安全。

財政局表示，市府持續透過公辦都市更新引進民間資源，提升土地利用效益。目前包括新莊文德段、板橋府中段與三重光興案等案已進入施工階段，樹林東昇段案則處於都更審議階段，新莊立德段正進行整合。本次民安段案完成簽約後，後續將由實施者持續整合周邊土地，推動更新重建，活化公共設施並帶動地方發展。

新北市財政局今上午在板橋希爾頓酒店舉行「新店區民安段1066地號周邊公私有土地公辦都市更新案」簽約典禮。圖／新北市財政局提供
