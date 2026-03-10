快訊

家登2月營收寫歷年同期新高 前二月營收年增逾四成

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
家登董事長邱銘乾。圖/本報系資料照片
晶圓傳載解決方案大廠家登(3680)今(10)日公布2026年2月集團合併營收約為新台幣5.7億元，主要因工作天數減少，月減10%，年增24.8%；累積前二月營收12億元，年增更達42%。

家登2月仍維持強勁出貨動能，農曆春節後開工在最短時間內將產能開至滿載，滿足客戶訂單需求。首季奠定穩健基礎，淡季不淡，家登集團母公司及子公司齊成長，2026營收成長動能看漲。

家登表示，伴隨大客戶積極推動2奈米廠量產，投片量持續增加，帶動家登先進製程極紫外光（EUV）光罩傳送盒出貨量節節攀升，強力挹注營收及獲利。

家登強調，全球前開式晶圓盒（FOUP）供不應求，家登趁勢搶占市場，提升市占率。家登整體稼動已來到新高，推進產能擴充為首要任務，台灣主要生產基地樹谷廠P2人力機台已到位，配合訂單陸續開出新產能；美國部分積極籌畫初期零件加工產線，分散風險亦能有效協助當地駐廠服務；家登全球第三座生產基地久留米廠加速建置，預計年底完成主體架構，未來不僅服務當地客戶，也同步備援全球客戶需求。

