家登2月營收寫歷年同期新高 前二月營收年增逾四成

根據591新建案統計，今年六都及新竹地區329檔期合計新推案總銷金額約5,512.4億元，與去年同期相比更大幅蒸發2,700多億元，年減幅33%更是自2018年以來之最。此外，進場個案數也僅剩261件，年減24.6%，顯見在央行管制發威下，檔期效應明顯失靈，建商推案信心更陷入「寒蟬效應」，再加上中東戰事、土方之亂等外部變數，讓房市在馬年開局即面臨跛腳困境

2026-03-10 13:55