農四代張建豐荷蘭自助旅行 導入全國首座多層架立體平飼系統

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣長王惠美（左）參觀全佑牧場，負責人張建豐說明圍網內的多層架立體平飼系統。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美（左）參觀全佑牧場，負責人張建豐說明圍網內的多層架立體平飼系統。記者簡慧珍／攝影

彰化縣「農四代」張建豐閱讀外國農牧新聞，在傳統蛋雞場另闢實驗區，確認平飼友善的產蛋量不減，因此到荷蘭自助旅行參訪養雞設施，返台創建全國首座多層架立體平飼系統，生產的動物福利雞蛋行銷各大通路，樹立彰化畜牧產業轉型的典範。

縣長王惠美今到張建豐家族的全佑牧場，穿隔離衣進入雞舍觀看蛋雞生長環境。張建豐表示，蛋雞從雛雞就進住雞舍，像住在沒牆壁隔間的公寓大樓，自由穿梭三層層架，層架間有樓梯可供蛋雞走上走下，也可飛上第一甚至高約4公尺的第三層層架。

王惠美問蛋雞飼料，張建豐回答說，決定從傳統格籠飼養轉型，他停養一年，到處上課、觀摩以學習新知，在行銷課程有一名學員做靈芝生物科技，深談後都認為人類保健食品也能移轉給動物食用，生科廠製造保健食品級的靈芝粉末，他添加在蛋雞飼料，果然增強體力，住好、吃好，產蛋率提升5%至10%。

張建豐讀大學時主修德文，2012年作出蛋雞場轉型決定後，到荷蘭自助旅行去了解友善飼養設施，返國即引進多層架立體平飼系統（Aviary），輔以水簾式溫控等智慧化設備，原本他母親陳妤靜格籠飼養5萬多隻蛋雞，轉型後4幢雞舍飼養約4萬8千隻，為控制產蛋品質，採「團進團出」，養到約100周到105周集體淘汰同一幢雞舍的蛋雞。

張建富說，轉型同時他把畜牧一小塊畸零地當作實驗牧場，種樹木、地瓜葉，挖水池，發育不良、行為偏差的蛋雞移到這裡平飼，沒想到蛋雞「身心狀況」和產蛋率都恢復正常，增強他轉型為友善飼養的信心，實驗牧場交給他媽媽陳妤靜接管。

農業處表示，全佑牧場為全國首座導入多層架立體平飼系統的牧場，整合立體空間規劃與自動化設備，有效優化飼養效率約20%至 30%，降低人力成本超過15%，提升環境管理效率逾30%，增加雞隻活動空間約40%，雞糞尿與蛋分離，提升蛋品安全係數。通過產銷履歷及動物福利標章驗證，供應Costco、棉花田及農會等多元通路。

彰化縣全佑牧場負責人張建豐（左）對縣長王惠美說明養蛋雞到洗選蛋一貫作業。記者簡慧珍／攝影
彰化縣全佑牧場負責人張建豐（左）對縣長王惠美說明養蛋雞到洗選蛋一貫作業。記者簡慧珍／攝影

彰化縣全佑牧場負責人張建豐感謝媽媽陳妤靜傳授養蛋雞「眉角」，轉型後提升雞蛋品質。記者簡慧珍／攝影
彰化縣全佑牧場負責人張建豐感謝媽媽陳妤靜傳授養蛋雞「眉角」，轉型後提升雞蛋品質。記者簡慧珍／攝影

