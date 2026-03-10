快訊

台灣大李芃君連任NMEA協會理事長 力拚提升內容產業

中央社／ 記者吳家豪台北10日電

台灣最大內容產業聯盟NMEA（新媒體暨影視音發展協會）今天宣布第4屆理監事改選名單，共選出11位理事及3位監事，由台灣大哥大新媒體事業副總經理李芃君連任NMEA理事長

李芃君透過新聞稿表示，NMEA的核心願景是成為一個強大的「磁鐵」，吸引來自不同背景的內容產業會員，彼此積極交流、跨界合作，攜手提升內容產業發展，並持續提供政府政策、產業發展建言。

李芃君說，NMEA除了持續辦理具指標性的「亞洲新媒體高峰會」、與文策院創意內容大會（TCCF）合作頒發「新媒體暨影視音發展獎」之外，她也預告將在2027年協會成立10週年之際，推動更多創新合作。

NMEA協會第4屆新任理事包括遠傳電信娛樂事業營運長蔡俊榮、巴哈姆特共同創辦人暨副執行長陳建仁，將有利協會深化在動漫、遊戲及年輕世代社群的議題布局。

NMEA協會自2017年由前理事長蔡嘉駿發起成立以來，提供平台串連內容產業的各界人士，橫跨新媒體、電影、電視、OTT影音串流平台、內容產製、流行音樂、表演經紀、時尚，以及出版、動漫、遊戲、IP發展、數位廣告、數據服務與法律事務等領域，吸引近300位個人或團體會員加入。

陳建仁 台灣大 理事長

