上品財報／稅後純益8.15億元 EPS 10.2元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

氟素樹脂加工及終端設備業者上品（4770）9日公布2025年年度財報，稅後純益8.15億元，年減52.95%，每股純益（EPS）10.2元。董事會並通過發放現金股利每股6元，股息配發率58.8%。依9日收盤價219元計算，現金殖利率約2.74％。

上品近日也公布2月營收2.07億元，年減31.06%；前兩月累計營收5.71億元，年增5.53%。

法人指出，上品去年毛利率受壓縮，主要原因一為中國市場削價競爭、終端價格壓力較大，以致壓縮毛利；二為第3季認列較多美國工程收入，該案毛利挑戰較大。上品日前於法說會中坦言，中國大陸市場相對競爭，致去年第3季毛利率下滑；去年第3季認列台灣化學品客戶於美國工程收入，該案毛利率相對不理想，主因為初期成本估算較為不足，未來將吸取過往經驗，調整美國工程定價策略。

法人也表示，上品已針對以上風險做出策略調整，看好產品結構優化，將改善長期獲利結構。上品已在浙江嘉興廠增設兩至三條產品線，並轉向「系統化成套解決方案」，期能改善獲利。此外，上品也預計調整營收比重，未來以「台灣六成、中國四成」為目標，並啟動彰濱廠擴產。

上品也表示，目前在手訂單38億元，預期八成左右將在今年挹注營收，且有多項新案正在洽談階段。並已於去年第4季啟動台灣生產基地擴廠計畫，預期至今年第2季，產能有望提升三至四成。法人預估，今年隨台系晶圓業者擴產增速，將為營收挹注動能。

財報 營收 毛利率 中國市場

相關新聞

真天龍國真不行了？輝達北士科四大生活圈僅它房價下跌

輝達海外總部落腳北士科，讓北士科周邊生活圈的房價充滿想像空間。台灣房屋根據實價登錄，統計緊鄰北士科的四大生活圈成屋房價漲幅，其中以士林生活圈年漲9.3%最多，去年均價82.6萬元也高居四大生活圈之首。

馬年房市跛腳？2026年329檔期總銷僅5,512億元 年減逾三成寫九年新低

根據591新建案統計，今年六都及新竹地區329檔期合計新推案總銷金額約5,512.4億元，與去年同期相比更大幅蒸發2,700多億元，年減幅33%更是自2018年以來之最。此外，進場個案數也僅剩261件，年減24.6%，顯見在央行管制發威下，檔期效應明顯失靈，建商推案信心更陷入「寒蟬效應」，再加上中東戰事、土方之亂等外部變數，讓房市在馬年開局即面臨跛腳困境

新北再推公辦都更 新店民安段簽約活化安坑地區

新北市財政局今上午在板橋希爾頓酒店舉行「新店區民安段1066地號周邊公私有土地公辦都市更新案」簽約典禮，在市長侯友宜見證下，由財政局長陳榮貴與漢皇集團董事長孫正乾代表漢吉建設股份有限公司簽署都市更新事業實施契約，未來將透過公私協力方式推動更新開發，改善安坑地區生活環境並打造永續建築。

家登2月營收寫歷年同期新高 前二月營收年增逾四成

晶圓傳載解決方案大廠家登(3680)今(10)日公布2026年2月集團合併營收約為新台幣5.7億元，主要因工作天數減少，月減10%，年增24.8%；累積前二月營收12億元，年增更達42%。

馬年房市跛腳？ 329檔期總銷年減幅創新高

根據591新建案統計，六都及新竹地區今年329檔期，總銷金額合計約5512.4億元，與去年同期相比更大幅蒸發2700多億，年減幅33%更是自2018年以來之最。此外，進場個案數也僅剩261件，年減24.6%，顯見在央行管制發威下，檔期效應明顯失靈，建商推案信心更陷入「寒蟬效應」，再加上美伊戰爭、土方之亂等外部變數，讓房市在馬年開局即面臨跛腳困境

川普反助攻房市 愛山林祝文宇：股票還能漲多高？聰明人現在買房

愛山林（2540）董事長祝文宇10日表示，美伊戰爭導致通膨升溫，川普反而是間接幫到房市，因為房地產是最好的保值產品，加上近年政府重拳打房，已將房價壓抑至低點，現在是聰明的人最佳進場時機點。

