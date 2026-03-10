川普反助攻房市 愛山林祝文宇：股票還能漲多高？聰明人現在買房

愛山林（2540）董事長祝文宇10日表示，美伊戰爭導致通膨升溫，川普反而是間接幫到房市，因為房地產是最好的保值產品，加上近年政府重拳打房，已將房價壓抑至低點，現在是聰明的人最佳進場時機點。

祝文宇今日參加長春公辦都更案簽約典禮，會後受訪他表示，台灣是非常好的環境，而而美伊戰爭導致的通膨，對預售市場是一個絕佳機會點，尤其預售可以利用時間的槓桿，而股票、黃金已經漲到高點，還能漲到哪裡去。

房地產反而具備抗通膨優勢，特別是供給有限、需求穩定的區域，像是雙北市，所以愛山林集團今年要趁勢推出1500億元的自建案量，相信聰明人現在就會趕快進場看房。

祝文宇進一步指出，台灣房市過去幾年在政策調控下漲勢受到壓抑，但實際上需求仍存在，尤其雙北市土地供給有限，都市更新整合又需要時間，一旦市場環境回穩，價格仍有向上的空間。

談到目前房市結構，祝文宇指出，受到少子化影響，新建案產品規劃已逐漸轉向兩房、三房等中小坪數產品，這也是年輕族群較容易負擔的類型。相較之下，老屋市場問題較多，例如屋齡老化、結構安全疑慮與缺乏停車位等，若要重新裝修成本也相當高，反而使部分購屋族轉向新建案。

此外，他也提到，營建成本持續上升，包括原物料與人工費用增加，加上近年「土方之亂」問題仍未完全解決，使得建築造價持續上揚，未來房價要出現明顯下跌並不容易，「只要有需求的區域，長期來看房價還是會往上走，供過於求的地方才可能修正。」

祝文宇認為，現階段股市、黃金處於相對高檔，投資人能獲得的報酬空間有限，而房貸利率仍維持低檔，相較過去動輒10%以上的利率，目前的資金成本其實相對便宜，房子不只是居住資產，也是能夠保值甚至增值的工具，很多人回頭看，早年買房的人幾乎都賺到資產增值，所以擁有房地產是雙贏，能夠居住又能夠增值。

他表示，若未來通膨持續升溫，房地產往往是資產配置的重要選項之一，通膨環境下，資產保值更重要，房市在經過政策壓抑後反而形成新的買點，對有自住需求的人來說，現在最好的進場時機。