快訊

遭爆重金包養網紅 梁為超亮身分證自清：已離婚2年、單身感情屬私領域

川普停戰髮夾彎！1天改口2次稱「贏不夠」 伊朗被炸神秘光圈曝光

戰火夾縫中的杜拜：「中東安全孤島」神話破滅，還是逆境重生？

聽新聞
0:00 / 0:00

國家住都中心與寶山林 打造TOD公辦都更示範區

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
國家住宅及都市更新中心今(10)日與寶山林建設簽訂「台北市中山長春公辦都更案」投資契約，展現南京復興TOD公辦都更示範區。圖／國家住都中心提供
國家住宅及都市更新中心今(10)日與寶山林建設簽訂「台北市中山長春公辦都更案」投資契約，展現南京復興TOD公辦都更示範區。圖／國家住都中心提供

國家住宅及都市更新中心今(10)日與愛山林建設、國巨投資共同組成的寶山林建設簽訂「台北市中山長春公辦都更案」投資契約，啟動自然與人文共生的城市綠廊開發計畫，串聯捷運綠廊，展現南京復興TOD公辦都更示範區，引領台北市中心旺盛新樣貌。

國家住都中心董事長花敬群表示，本案基地區位條件優良，位於中山區建國南京生活圈，基地南側主要道路南京東路為本市金融產業軸帶，500公尺內有捷運松江南京站及南京復興站，皆為雙捷運線交會站，交通便利且地方商圈活絡 更是中央支持地方推動「大眾運輸導向開發（TOD）」政策的關鍵示範節點，在規劃上著重交通轉乘的便利性，深度轉化為具備生活品質的社區紋理。在國家住都中心強力推動下，都市更新早已超越單純的建築開發，轉化為「韌性城市與永續治理」的具體實踐。中山長春案完成簽約，將為台北核心區建立一套可供參考的「TOD 示範模式」，透過土地空間整合，促成捷運、公園與鄰里環境的深度對話。

「中山長春案」坐擁松江南京站與南京復興站「雙捷運」優勢，步行僅需約350公尺，基地面積約1756坪，採權利變換方式實施，以都市計畫街廓分為A基地、B基地，土地使用分區為第三種住宅區，及道路用地。全案以「綠廊與住商混居城市新樣貌」為整體發展構想，預計投入約58.21億元，規劃興建1棟23層住宅大樓及1棟15層社會住宅。未來鄰南京東路三段低樓層，將引入多元商業活動，透過空間退縮營造出南北向的雙排樹綠廊。其中23樓住宅大樓由「寶山林建設」分回，未來產品規劃，將朝向符合市場需求2~3房產品為主。

愛山林建設在2025年連續拿下三大指標性公部門標案，包含全台最大捷運開發案「新北十四張站暨南機廠案」、百億級的「中正紀念堂捷四聯開案」，以及「南港台電CR1公辦都更案」，總銷金額上看數千億。愛山林今年與國巨投資共組寶山林建設，進軍市中心公辦都更案，將以紮實建築實力與創新能力，結合既有開放空間、綠帶、商業與居住空間，創造住商共融的城市樣貌。

國家住都中心深耕公辦都更展現強大動能，截至目前，已順利啟動18處基地，總更新面積超過14公頃，累計帶動民間投資金額突破1028億元。國家住都中心2026年將再推出8案招商，透過公私協力，為都市機能注入嶄新生命力。

公辦都更

延伸閱讀

高捷O9站BC基地評選結果出爐 欣巴巴事業集團出線

永和「頂溪門戶」公辦都更 今公告招商

新北塭仔圳青年社宅決標 920戶社宅將動工

「淡海輕軌V07淡水行政中心站捷運開發案」招商 7／13截標

相關新聞

真天龍國真不行了？輝達北士科四大生活圈僅它房價下跌

輝達海外總部落腳北士科，讓北士科周邊生活圈的房價充滿想像空間。台灣房屋根據實價登錄，統計緊鄰北士科的四大生活圈成屋房價漲幅，其中以士林生活圈年漲9.3%最多，去年均價82.6萬元也高居四大生活圈之首。

馬年開局即跛腳！329檔期大減2,700億、年減幅創新高

591新建案統計指出，六都及新竹地區今年329檔期，總銷金額合計約5,512億元，與去年同期相比更大幅蒸發2,700多億，年減幅33%，為2018年以來最大減幅，進場個案數僅剩261件，也年減24%。

台灣金聯首度開賣婚育宅 合計平價宅共100戶92折

為響應政府照顧婚育族群政策，成立25周年的台灣金聯資產管理公司，連續舉辦16年的「台灣金聯平價住宅（含婚育宅）銷售」活動，將從3月11日起至4月7日止開賣，今年首度推出婚育住宅共20戶，供2年內登記結婚或育有0-6歲學齡前幼兒（含胎兒）民眾申購；另提供80戶平價住宅，供一般民眾申購。今年亦新增一人限登記一戶，且僅供自住，不作出租使用之規定。

國家住都中心與寶山林 打造TOD公辦都更示範區

國家住宅及都市更新中心今(10)日與愛山林建設、國巨投資共同組成的寶山林建設簽訂「台北市中山長春公辦都更案」投資契約，啟動自然與人文共生的城市綠廊開發計畫，串聯捷運綠廊，展現南京復興TOD公辦都更示範區，引領台北市中心旺盛新樣貌。

台灣金聯平價宅來了！11日起開賣市價92折 123萬可買溫泉區養生套房

為響應政府照顧婚育族群政策，以及慶祝台灣金聯資產管理公司成立25週年，連續舉辦16年的「台灣金聯平價住宅（含婚育宅）銷售」活動，將從3月11日起至4月7日止開賣，今年首度推出婚育住宅共20戶，供2年內登記結婚或育有0-6歲學齡前幼兒（含胎兒）民眾申購；另提供80戶平價住宅，供一般民眾申購。今年亦新增一人限登記一戶，且僅供自住，不作出租使用之規定。

台灣虎航營收／2月20.89億元 創歷史單月新高

台灣虎航（6757）2026年2月營收年增36.7%，再度站上20億元，來到20.89億元，延續三月春暖花開與經典賽預賽在日本東京開打帶動集客效應，旅運需求持續強勁，第1季獲利增長隨之可期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。