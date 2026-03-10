國家住都中心與寶山林 打造TOD公辦都更示範區

國家住宅及都市更新中心今(10)日與愛山林建設、國巨投資共同組成的寶山林建設簽訂「台北市中山長春公辦都更案」投資契約，啟動自然與人文共生的城市綠廊開發計畫，串聯捷運綠廊，展現南京復興TOD公辦都更示範區，引領台北市中心旺盛新樣貌。

國家住都中心董事長花敬群表示，本案基地區位條件優良，位於中山區建國南京生活圈，基地南側主要道路南京東路為本市金融產業軸帶，500公尺內有捷運松江南京站及南京復興站，皆為雙捷運線交會站，交通便利且地方商圈活絡 更是中央支持地方推動「大眾運輸導向開發（TOD）」政策的關鍵示範節點，在規劃上著重交通轉乘的便利性，深度轉化為具備生活品質的社區紋理。在國家住都中心強力推動下，都市更新早已超越單純的建築開發，轉化為「韌性城市與永續治理」的具體實踐。中山長春案完成簽約，將為台北核心區建立一套可供參考的「TOD 示範模式」，透過土地空間整合，促成捷運、公園與鄰里環境的深度對話。

「中山長春案」坐擁松江南京站與南京復興站「雙捷運」優勢，步行僅需約350公尺，基地面積約1756坪，採權利變換方式實施，以都市計畫街廓分為A基地、B基地，土地使用分區為第三種住宅區，及道路用地。全案以「綠廊與住商混居城市新樣貌」為整體發展構想，預計投入約58.21億元，規劃興建1棟23層住宅大樓及1棟15層社會住宅。未來鄰南京東路三段低樓層，將引入多元商業活動，透過空間退縮營造出南北向的雙排樹綠廊。其中23樓住宅大樓由「寶山林建設」分回，未來產品規劃，將朝向符合市場需求2~3房產品為主。

愛山林建設在2025年連續拿下三大指標性公部門標案，包含全台最大捷運開發案「新北十四張站暨南機廠案」、百億級的「中正紀念堂捷四聯開案」，以及「南港台電CR1公辦都更案」，總銷金額上看數千億。愛山林今年與國巨投資共組寶山林建設，進軍市中心公辦都更案，將以紮實建築實力與創新能力，結合既有開放空間、綠帶、商業與居住空間，創造住商共融的城市樣貌。

國家住都中心深耕公辦都更展現強大動能，截至目前，已順利啟動18處基地，總更新面積超過14公頃，累計帶動民間投資金額突破1028億元。國家住都中心2026年將再推出8案招商，透過公私協力，為都市機能注入嶄新生命力。