市價92折台灣金聯平價宅11日開賣 今年首度推出20戶婚育宅

台灣金聯3月11日銷售平價宅，今年首度推出20戶婚育宅，提供2年內登記結婚或家中有0-6歲幼兒（含胎兒）的家庭申購，另外提供80戶平價宅；同時今年新增規定，一人限登記一戶；活動自3月11日起至4月7日止。

台灣金聯董事長宮文萍表示，今年活動是與子公司力興、力寶採聯合銷售方式辦理，提供婚育宅及平價住宅共100戶，以略低於市價約92折之固定價格，供民眾登記申購，主要物件集中在北北桃地區，約占47%；售價在1,000萬元以下者，約占43%。

宮文萍表示，今年平價住宅（含婚育宅）銷售活動在規則上做了一些調整，首先是支持青年族群穩居、敢婚、願生、樂養，首次在平價住宅中新增保留20%屋源，專屬婚育家庭申購；其次，為避免平價住宅成為轉手套利、炒作房價之用 ， 新增限制申購人限購一 戶。

另外，為協助申購民眾順利取得融資，今年也擴大邀請五家銀行及一家農會，包括土銀、華銀、彰銀、臺企銀、聯邦銀及北投區農會，提供客戶融資服務。

宮文萍指出，今年出售的100戶，類型涵蓋透天厝、公寓、大廈、套房等。以區域分布，六都就占了81 戶，其中北北桃47戶；以全部物件售價分析，平均每戶1,319 萬元，其中1,000萬元以下43 戶，且六都均有1,000萬元以下物件可供選擇。

婚育宅部分，考慮婚育族群之接送或照顧成本，均為 二房以上，或具備親子友善設施（如托育據點、遊戲空間）、周邊公共服務充足 （學區、交通、醫療） ，生活機能完善，及價格平實等特點，北北基有七戶、桃竹有四戶、中南高等三都各有三戶，且有10 戶在1,000萬元下。

本次雙北高雄捷運沿線宅共17戶，包括台北市中山國小、麟光各兩戶、信義安和一戶；新北市菜寮三戶、三重國小、先嗇宮、景安、永安市場、新店等站各一戶；高雄市文化中心三戶、左營一戶。