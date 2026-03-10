聽新聞
開展餐飲集團營收／2月2.23億元、年增41.57%
開展餐飲集團（7789）2026年2月自結合併營收為2.23億元，受馬年農曆春節假期聚餐需求推動，旗下各品牌業績強勁，較去年同期1.58億元成長41.57%；累計2026年1至2月自結合併營收達4.04億元，較去年同期3.53億元增加14.4%。
2月適逢農曆春節連假，TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排、SALT & STONE 等品牌業績強勁，多家門市刷新歷史單日營收紀錄，進一步推升整體營收。除台灣市場維持穩定成長外，海外市場表現亦持續良好。由於去年與今年農曆春節落點不同，集團將1月與2月營收合併觀察，在排除匯率因素後，香港與上海營收分別成長6.81%與37.5%，表現亮眼。
展望後市，開展餐飲集團表示，為延續海內外市場表現，2026年持續推進展店布局。台灣方面，Texas Roadhouse 與 SALT & STONE 將同步進駐台北大巨蛋遠東 Garden City 商場，其中 Texas Roadhouse 推出全新都會簡約概念店型，SALT & STONE 第三家門市為品牌最大店型，座位數最多並坐擁大巨蛋內最佳景觀。
海外方面，上海 Texas Roadhouse 預計年中進駐環貿 iapm 商場，Dan Ryan’s 香港銅鑼灣展店亦順利推進，預計4月底展開試營運，5月底正式開幕，持續擴大品牌版圖，為集團營運挹注新的營收來源。
