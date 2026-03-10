快訊

開展餐飲集團營收／2月2.23億元、年增41.57%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
開展餐飲集團2月合併營收2.23億元年增41.57%。業者／提供
開展餐飲集團2月合併營收2.23億元年增41.57%。業者／提供

開展餐飲集團（7789）2026年2月自結合併營收為2.23億元，受馬年農曆春節假期聚餐需求推動，旗下各品牌業績強勁，較去年同期1.58億元成長41.57%；累計2026年1至2月自結合併營收達4.04億元，較去年同期3.53億元增加14.4%。

2月適逢農曆春節連假，TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排、SALT & STONE 等品牌業績強勁，多家門市刷新歷史單日營收紀錄，進一步推升整體營收。除台灣市場維持穩定成長外，海外市場表現亦持續良好。由於去年與今年農曆春節落點不同，集團將1月與2月營收合併觀察，在排除匯率因素後，香港與上海營收分別成長6.81%與37.5%，表現亮眼。

展望後市，開展餐飲集團表示，為延續海內外市場表現，2026年持續推進展店布局。台灣方面，Texas Roadhouse 與 SALT & STONE 將同步進駐台北大巨蛋遠東 Garden City 商場，其中 Texas Roadhouse 推出全新都會簡約概念店型，SALT & STONE 第三家門市為品牌最大店型，座位數最多並坐擁大巨蛋內最佳景觀。

海外方面，上海 Texas Roadhouse 預計年中進駐環貿 iapm 商場，Dan Ryan’s 香港銅鑼灣展店亦順利推進，預計4月底展開試營運，5月底正式開幕，持續擴大品牌版圖，為集團營運挹注新的營收來源。

真天龍國真不行了？輝達北士科四大生活圈僅它房價下跌

輝達海外總部落腳北士科，讓北士科周邊生活圈的房價充滿想像空間。台灣房屋根據實價登錄，統計緊鄰北士科的四大生活圈成屋房價漲幅，其中以士林生活圈年漲9.3%最多，去年均價82.6萬元也高居四大生活圈之首。

馬年開局即跛腳！329檔期大減2,700億、年減幅創新高

591新建案統計指出，六都及新竹地區今年329檔期，總銷金額合計約5,512億元，與去年同期相比更大幅蒸發2,700多億，年減幅33%，為2018年以來最大減幅，進場個案數僅剩261件，也年減24%。

台灣金聯首度開賣婚育宅 合計平價宅共100戶92折

為響應政府照顧婚育族群政策，成立25周年的台灣金聯資產管理公司，連續舉辦16年的「台灣金聯平價住宅（含婚育宅）銷售」活動，將從3月11日起至4月7日止開賣，今年首度推出婚育住宅共20戶，供2年內登記結婚或育有0-6歲學齡前幼兒（含胎兒）民眾申購；另提供80戶平價住宅，供一般民眾申購。今年亦新增一人限登記一戶，且僅供自住，不作出租使用之規定。

國家住都中心與寶山林 打造TOD公辦都更示範區

國家住宅及都市更新中心今(10)日與愛山林建設、國巨投資共同組成的寶山林建設簽訂「台北市中山長春公辦都更案」投資契約，啟動自然與人文共生的城市綠廊開發計畫，串聯捷運綠廊，展現南京復興TOD公辦都更示範區，引領台北市中心旺盛新樣貌。

台灣金聯平價宅來了！11日起開賣市價92折 123萬可買溫泉區養生套房

為響應政府照顧婚育族群政策，以及慶祝台灣金聯資產管理公司成立25週年，連續舉辦16年的「台灣金聯平價住宅（含婚育宅）銷售」活動，將從3月11日起至4月7日止開賣，今年首度推出婚育住宅共20戶，供2年內登記結婚或育有0-6歲學齡前幼兒（含胎兒）民眾申購；另提供80戶平價住宅，供一般民眾申購。今年亦新增一人限登記一戶，且僅供自住，不作出租使用之規定。

台灣虎航營收／2月20.89億元 創歷史單月新高

台灣虎航（6757）2026年2月營收年增36.7%，再度站上20億元，來到20.89億元，延續三月春暖花開與經典賽預賽在日本東京開打帶動集客效應，旅運需求持續強勁，第1季獲利增長隨之可期。

