開展餐飲集團營收／2月2.23億元、年增41.57%

為響應政府照顧婚育族群政策，成立25周年的台灣金聯資產管理公司，連續舉辦16年的「台灣金聯平價住宅（含婚育宅）銷售」活動，將從3月11日起至4月7日止開賣，今年首度推出婚育住宅共20戶，供2年內登記結婚或育有0-6歲學齡前幼兒（含胎兒）民眾申購；另提供80戶平價住宅，供一般民眾申購。今年亦新增一人限登記一戶，且僅供自住，不作出租使用之規定。

2026-03-10 12:31