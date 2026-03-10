快訊

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

桃園18歲女產死嬰後「埋屍公園」 友驚聞報警擴大搜尋中

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

台灣虎航營收／2月20.89億元 創歷史單月新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
台灣虎航2026年2月營收20.89億元創歷史單月新高。台灣虎航／提供
台灣虎航2026年2月營收20.89億元創歷史單月新高。台灣虎航／提供

台灣虎航（6757）2026年2月營收年增36.7%，再度站上20億元，來到20.89億元，延續三月春暖花開與經典賽預賽在日本東京開打帶動集客效應，旅運需求持續強勁，第1季獲利增長隨之可期。

台灣虎航2月營收較去(2025)年同期年增約36.7%，主因為2026年2月適逢寒假與農曆春節9天連假，整體旅運需求旺盛，平均單月載客率也達創紀錄的93%以上，帶動開航後單月營收刷新歷史紀錄，較歷史單月次高(2025年1月)營收增加23%，並一舉突破單月營收20億的好成績。累計前兩個月營收為37.48億元，年增16.43%。

展望2026年，台灣虎航以「領航四部曲」為發展核心，透過新機隊佈局與品牌升級，持續鞏固市場領先地位並為股東創造長遠價值。面對近期中東局勢帶動的全球能源波動，以及航油指數（MOPS）隨之墊高的趨勢，台灣虎航展現高度的營運韌性與風險控管能力，全面檢視營運成本調節，以主動應對市場變化。

台灣虎航3月30日也將首航台中-沖繩航線，屆時由桃園、台中、台南、高雄即可全區直飛沖繩，完美落實「就近出發」的便利佈局，成為全台唯一完整布局沖繩的國籍航空，鞏固台日航線領導地位。

此外，為回饋廣大股東的支持，台灣虎航今年將首次推出股東專屬優惠，凡於今年3月25日(含)前持有1股之股東皆可領取。有別於傳統的實體贈品，台灣虎航將透過官方tigerclub會員系統發送優惠，只要股東登入(或加入)台灣虎航tigerclub會員，並進行股東身分認證並綁定，後續系統將自動發送tigerpoints回饋金800元至會員帳戶中。

實惠且實用的tigerpoints回饋金即等同現金，股東可將tigerpoints回饋金用於機票折抵或是託運行李等其它附加服務項目。此舉可將股東、會員及旅客三種身分串聯在一起，除可提升黏著度外，相信未來也將吸引不少股東進場，有助於維持股票的交易熱度。

虎航 台中 國籍航空 沖繩

延伸閱讀

建新營收／2月2.25億元、累計4.94億元 皆創同期次高

雄獅營收／2月32.87億元創史上新高 年增41.04%

旭然營收／2月達4,991萬元 寫歷年同期新高

雄獅營收／旅遊需求爆、2月出近千團 單月年增逾四成創歷史新高

相關新聞

真天龍國真不行了？輝達北士科四大生活圈僅它房價下跌

輝達海外總部落腳北士科，讓北士科周邊生活圈的房價充滿想像空間。台灣房屋根據實價登錄，統計緊鄰北士科的四大生活圈成屋房價漲幅，其中以士林生活圈年漲9.3%最多，去年均價82.6萬元也高居四大生活圈之首。

馬年開局即跛腳！329檔期大減2,700億、年減幅創新高

591新建案統計指出，六都及新竹地區今年329檔期，總銷金額合計約5,512億元，與去年同期相比更大幅蒸發2,700多億，年減幅33%，為2018年以來最大減幅，進場個案數僅剩261件，也年減24%。

台灣金聯平價宅來了！11日起開賣市價92折 123萬可買溫泉區養生套房

為響應政府照顧婚育族群政策，以及慶祝台灣金聯資產管理公司成立25週年，連續舉辦16年的「台灣金聯平價住宅（含婚育宅）銷售」活動，將從3月11日起至4月7日止開賣，今年首度推出婚育住宅共20戶，供2年內登記結婚或育有0-6歲學齡前幼兒（含胎兒）民眾申購；另提供80戶平價住宅，供一般民眾申購。今年亦新增一人限登記一戶，且僅供自住，不作出租使用之規定。

台灣虎航營收／2月20.89億元 創歷史單月新高

台灣虎航（6757）2026年2月營收年增36.7%，再度站上20億元，來到20.89億元，延續三月春暖花開與經典賽預賽在日本東京開打帶動集客效應，旅運需求持續強勁，第1季獲利增長隨之可期。

下游去化能力仍疲弱

油價飆漲、荷莫茲海峽持續封鎖，原料成本及供給疑慮等原因帶動，遠東塑化產品報價持續上漲。但業者分析，目前市場狀況混亂；且中國大陸開工率未見好轉，下游去化能力依舊疲弱，下游業者對上游產品漲價的承受能力並未明顯提升。

中東外海大塞船運費急漲 逾3,000艘貨櫃輪等待進港 物流壓力爆表

美伊戰爭陷焦局，中東戰火讓全球能源與貨櫃物流壓力爆表，國內貨櫃輪業者昨（9）日推估，目前約有3,000多艘船舶在中東外海等待，市場期貨運價不斷飆漲，上海國際能源交易中心（INE）的歐線集運指數期貨（EC）上周已飆漲50%，昨日再漲20%，代表著全球運價即將漲勢再起。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。