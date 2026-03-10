台灣虎航營收／2月20.89億元 創歷史單月新高

台灣虎航（6757）2026年2月營收年增36.7%，再度站上20億元，來到20.89億元，延續三月春暖花開與經典賽預賽在日本東京開打帶動集客效應，旅運需求持續強勁，第1季獲利增長隨之可期。

台灣虎航2月營收較去(2025)年同期年增約36.7%，主因為2026年2月適逢寒假與農曆春節9天連假，整體旅運需求旺盛，平均單月載客率也達創紀錄的93%以上，帶動開航後單月營收刷新歷史紀錄，較歷史單月次高(2025年1月)營收增加23%，並一舉突破單月營收20億的好成績。累計前兩個月營收為37.48億元，年增16.43%。

展望2026年，台灣虎航以「領航四部曲」為發展核心，透過新機隊佈局與品牌升級，持續鞏固市場領先地位並為股東創造長遠價值。面對近期中東局勢帶動的全球能源波動，以及航油指數（MOPS）隨之墊高的趨勢，台灣虎航展現高度的營運韌性與風險控管能力，全面檢視營運成本調節，以主動應對市場變化。

台灣虎航3月30日也將首航台中-沖繩航線，屆時由桃園、台中、台南、高雄即可全區直飛沖繩，完美落實「就近出發」的便利佈局，成為全台唯一完整布局沖繩的國籍航空，鞏固台日航線領導地位。

此外，為回饋廣大股東的支持，台灣虎航今年將首次推出股東專屬優惠，凡於今年3月25日(含)前持有1股之股東皆可領取。有別於傳統的實體贈品，台灣虎航將透過官方tigerclub會員系統發送優惠，只要股東登入(或加入)台灣虎航tigerclub會員，並進行股東身分認證並綁定，後續系統將自動發送tigerpoints回饋金800元至會員帳戶中。

實惠且實用的tigerpoints回饋金即等同現金，股東可將tigerpoints回饋金用於機票折抵或是託運行李等其它附加服務項目。此舉可將股東、會員及旅客三種身分串聯在一起，除可提升黏著度外，相信未來也將吸引不少股東進場，有助於維持股票的交易熱度。