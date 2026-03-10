真天龍國真不行了？輝達北士科四大生活圈僅它房價下跌

輝達海外總部落腳北士科，讓北士科周邊生活圈的房價充滿想像空間。台灣房屋根據實價登錄，統計緊鄰北士科的四大生活圈成屋房價漲幅，其中以士林生活圈年漲9.3%最多，去年均價82.6萬元也高居四大生活圈之首。

均價最親民的則是社子生活圈，還保持5字頭的相對低水位；老牌豪宅生活圈天母不漲反跌，去年均價較前年微跌2%，是唯一房價縮水的生活圈。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，北士科開發僅約10年，目前園區房市交易以預售屋居多，想立刻卡位「輝達宅」的自住客，會把眼光鎖定緊鄰北士科的周邊成熟商圈，使附近生活圈在房市盤整時期仍漲多跌少。

其中士林生活圈不僅鄰近北士科，還有環狀線北環段的軌道利多，具雙捷轉乘遠景，且北環段士林站還有聯開案加持，因此漲幅領跑各生活圈。

北士科周邊的四大生活圈中，過去有「真天龍國」之稱的天母生活圈，去年房價微跌2%，從79.4萬元縮水至77.8萬元，在北士科輝達效應的一片漲聲中，反應相對無感。

台灣房屋朗居天母特許加盟店店東段瀚璽表示，天母開發早，發展趨向飽和，近年少有新供給釋出，交易以自住能力所及的中古住宅為主，因此均價較去年略低。

此外，區段主力產品的中古屋多為中大坪數規劃，與現今主要買盤的首購需求較有距離，所以市場相對封閉，價格也少有波動，消費者反而不需追漲，在購屋更游刃有餘。

段瀚璽指出，雖然天母現階段受北士科的帶動有限，但天母商圈擁有新光三越、高島屋與SOGO三大百貨，加上匯集美國學校、日僑學校與歐洲學校等國際私校，以及多所明星學校，對高資產科技新貴家庭仍具吸引力。

尤其南側的芝山捷運站周邊，享有交通優勢，可說是北士科的大眾運輸門戶，因此未來北士科發展成熟、就業人口移入後，天母房市的前景依然可期。

北士科周邊四大商圈成屋房價統計。資料來源：台灣房屋