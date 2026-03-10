快訊

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

桃園18歲女產死嬰後「埋屍公園」 友驚聞報警擴大搜尋中

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

聽新聞
0:00 / 0:00

真天龍國真不行了？輝達北士科四大生活圈僅它房價下跌

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
天母商圈示意圖。台灣房屋／提供
天母商圈示意圖。台灣房屋／提供

輝達海外總部落腳北士科，讓北士科周邊生活圈的房價充滿想像空間。台灣房屋根據實價登錄，統計緊鄰北士科的四大生活圈成屋房價漲幅，其中以士林生活圈年漲9.3%最多，去年均價82.6萬元也高居四大生活圈之首。

均價最親民的則是社子生活圈，還保持5字頭的相對低水位；老牌豪宅生活圈天母不漲反跌，去年均價較前年微跌2%，是唯一房價縮水的生活圈。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，北士科開發僅約10年，目前園區房市交易以預售屋居多，想立刻卡位「輝達宅」的自住客，會把眼光鎖定緊鄰北士科的周邊成熟商圈，使附近生活圈在房市盤整時期仍漲多跌少。

其中士林生活圈不僅鄰近北士科，還有環狀線北環段的軌道利多，具雙捷轉乘遠景，且北環段士林站還有聯開案加持，因此漲幅領跑各生活圈。

北士科周邊的四大生活圈中，過去有「真天龍國」之稱的天母生活圈，去年房價微跌2%，從79.4萬元縮水至77.8萬元，在北士科輝達效應的一片漲聲中，反應相對無感。

台灣房屋朗居天母特許加盟店店東段瀚璽表示，天母開發早，發展趨向飽和，近年少有新供給釋出，交易以自住能力所及的中古住宅為主，因此均價較去年略低。

此外，區段主力產品的中古屋多為中大坪數規劃，與現今主要買盤的首購需求較有距離，所以市場相對封閉，價格也少有波動，消費者反而不需追漲，在購屋更游刃有餘。

段瀚璽指出，雖然天母現階段受北士科的帶動有限，但天母商圈擁有新光三越、高島屋與SOGO三大百貨，加上匯集美國學校、日僑學校與歐洲學校等國際私校，以及多所明星學校，對高資產科技新貴家庭仍具吸引力。

尤其南側的芝山捷運站周邊，享有交通優勢，可說是北士科的大眾運輸門戶，因此未來北士科發展成熟、就業人口移入後，天母房市的前景依然可期。

北士科周邊四大商圈成屋房價統計。資料來源：台灣房屋
北士科周邊四大商圈成屋房價統計。資料來源：台灣房屋

士林商圈示意圖。台灣房屋／提供
士林商圈示意圖。台灣房屋／提供

房價 均價 輝達 北士科 天母 央行

延伸閱讀

桃園房價跌成一片！新屋、大園最慘 這區「唯一清流」

七都10大「抗寒區」曝 天龍國這區還有6字頭

鬆動了！北市低價案重回7字頭

房市盤整回歸長期價值！台中七期高端產品展現支撐力

相關新聞

真天龍國真不行了？輝達北士科四大生活圈僅它房價下跌

輝達海外總部落腳北士科，讓北士科周邊生活圈的房價充滿想像空間。台灣房屋根據實價登錄，統計緊鄰北士科的四大生活圈成屋房價漲幅，其中以士林生活圈年漲9.3%最多，去年均價82.6萬元也高居四大生活圈之首。

馬年開局即跛腳！329檔期大減2,700億、年減幅創新高

591新建案統計指出，六都及新竹地區今年329檔期，總銷金額合計約5,512億元，與去年同期相比更大幅蒸發2,700多億，年減幅33%，為2018年以來最大減幅，進場個案數僅剩261件，也年減24%。

台灣金聯平價宅來了！11日起開賣市價92折 123萬可買溫泉區養生套房

為響應政府照顧婚育族群政策，以及慶祝台灣金聯資產管理公司成立25週年，連續舉辦16年的「台灣金聯平價住宅（含婚育宅）銷售」活動，將從3月11日起至4月7日止開賣，今年首度推出婚育住宅共20戶，供2年內登記結婚或育有0-6歲學齡前幼兒（含胎兒）民眾申購；另提供80戶平價住宅，供一般民眾申購。今年亦新增一人限登記一戶，且僅供自住，不作出租使用之規定。

台灣虎航營收／2月20.89億元 創歷史單月新高

台灣虎航（6757）2026年2月營收年增36.7%，再度站上20億元，來到20.89億元，延續三月春暖花開與經典賽預賽在日本東京開打帶動集客效應，旅運需求持續強勁，第1季獲利增長隨之可期。

下游去化能力仍疲弱

油價飆漲、荷莫茲海峽持續封鎖，原料成本及供給疑慮等原因帶動，遠東塑化產品報價持續上漲。但業者分析，目前市場狀況混亂；且中國大陸開工率未見好轉，下游去化能力依舊疲弱，下游業者對上游產品漲價的承受能力並未明顯提升。

中東外海大塞船運費急漲 逾3,000艘貨櫃輪等待進港 物流壓力爆表

美伊戰爭陷焦局，中東戰火讓全球能源與貨櫃物流壓力爆表，國內貨櫃輪業者昨（9）日推估，目前約有3,000多艘船舶在中東外海等待，市場期貨運價不斷飆漲，上海國際能源交易中心（INE）的歐線集運指數期貨（EC）上周已飆漲50%，昨日再漲20%，代表著全球運價即將漲勢再起。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。