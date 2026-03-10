快訊

黃豆期貨走強 中東衝突推升豆油價格

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信分析，近日因中東衝突升溫推高國際原油價格，並帶動黃豆油勁揚，進而外溢支撐整體黃豆商品鏈。在能源基準價上揚的狀況下，市場預期生質柴油與相關油品利潤將得到改善，誘發對黃豆油及其上游黃豆壓榨需求的增加。市場人士指出，這輪漲勢更偏向是油市風險溢價與地緣政治因素所驅動，而非黃豆供給端出現明顯變化。在此情況下，基金與投機部位加碼多單，押注能源緊俏與原油價格轉強將持續支撐植物油價格，從而強化近期黃豆期貨的下檔支撐。

相關報導指出，每逢盤中回檔即有程式與基金買盤承接，反映技術動能與對黃豆油、原油持續走強的信心。然而，全美現貨平均價格僅溫和上調，顯示期貨漲幅大於消費終端對豆粕類需求，部分內需買家對追價的態度顯得保守。在資金推升與基本面訊號不一致的情況下，市場波動可能加劇，市場更關注未來壓榨與出口需求能否實際改善，以支撐目前的偏多格局。

街口投信表示，此外，市場普遍預期中國大陸在3至6月裝船期，將持續優先採購巴西黃豆，此一結構性趨勢對以美國為基準的黃豆價格形成壓力。在創紀錄的巴西產量與更具競爭力的出口報價之下，大陸壓榨廠積極預訂上半年巴西船期，以降低原料成本。儘管高層會晤後，大陸恢復部分對美採購，但交易人士指出，真正由商業利潤驅動的需求仍明顯偏向巴西，使得美國期貨難以長期脫離全球基本面而持續上行。即便在投機資金與能源題材加持之下，黃豆若要延續強勢，仍須觀察大陸是否願意將更多實際進口量轉回美國來源，否則價格上漲將更容易受到期待落空的影響。

真天龍國真不行了？輝達北士科四大生活圈僅它房價下跌

輝達海外總部落腳北士科，讓北士科周邊生活圈的房價充滿想像空間。台灣房屋根據實價登錄，統計緊鄰北士科的四大生活圈成屋房價漲幅，其中以士林生活圈年漲9.3%最多，去年均價82.6萬元也高居四大生活圈之首。

馬年開局即跛腳！329檔期大減2,700億、年減幅創新高

591新建案統計指出，六都及新竹地區今年329檔期，總銷金額合計約5,512億元，與去年同期相比更大幅蒸發2,700多億，年減幅33%，為2018年以來最大減幅，進場個案數僅剩261件，也年減24%。

台灣金聯平價宅來了！11日起開賣市價92折 123萬可買溫泉區養生套房

為響應政府照顧婚育族群政策，以及慶祝台灣金聯資產管理公司成立25週年，連續舉辦16年的「台灣金聯平價住宅（含婚育宅）銷售」活動，將從3月11日起至4月7日止開賣，今年首度推出婚育住宅共20戶，供2年內登記結婚或育有0-6歲學齡前幼兒（含胎兒）民眾申購；另提供80戶平價住宅，供一般民眾申購。今年亦新增一人限登記一戶，且僅供自住，不作出租使用之規定。

台灣虎航營收／2月20.89億元 創歷史單月新高

台灣虎航（6757）2026年2月營收年增36.7%，再度站上20億元，來到20.89億元，延續三月春暖花開與經典賽預賽在日本東京開打帶動集客效應，旅運需求持續強勁，第1季獲利增長隨之可期。

下游去化能力仍疲弱

油價飆漲、荷莫茲海峽持續封鎖，原料成本及供給疑慮等原因帶動，遠東塑化產品報價持續上漲。但業者分析，目前市場狀況混亂；且中國大陸開工率未見好轉，下游去化能力依舊疲弱，下游業者對上游產品漲價的承受能力並未明顯提升。

中東外海大塞船運費急漲 逾3,000艘貨櫃輪等待進港 物流壓力爆表

美伊戰爭陷焦局，中東戰火讓全球能源與貨櫃物流壓力爆表，國內貨櫃輪業者昨（9）日推估，目前約有3,000多艘船舶在中東外海等待，市場期貨運價不斷飆漲，上海國際能源交易中心（INE）的歐線集運指數期貨（EC）上周已飆漲50%，昨日再漲20%，代表著全球運價即將漲勢再起。

