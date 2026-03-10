黃豆期貨走強 中東衝突推升豆油價格

街口投信分析，近日因中東衝突升溫推高國際原油價格，並帶動黃豆油勁揚，進而外溢支撐整體黃豆商品鏈。在能源基準價上揚的狀況下，市場預期生質柴油與相關油品利潤將得到改善，誘發對黃豆油及其上游黃豆壓榨需求的增加。市場人士指出，這輪漲勢更偏向是油市風險溢價與地緣政治因素所驅動，而非黃豆供給端出現明顯變化。在此情況下，基金與投機部位加碼多單，押注能源緊俏與原油價格轉強將持續支撐植物油價格，從而強化近期黃豆期貨的下檔支撐。

相關報導指出，每逢盤中回檔即有程式與基金買盤承接，反映技術動能與對黃豆油、原油持續走強的信心。然而，全美現貨平均價格僅溫和上調，顯示期貨漲幅大於消費終端對豆粕類需求，部分內需買家對追價的態度顯得保守。在資金推升與基本面訊號不一致的情況下，市場波動可能加劇，市場更關注未來壓榨與出口需求能否實際改善，以支撐目前的偏多格局。

街口投信表示，此外，市場普遍預期中國大陸在3至6月裝船期，將持續優先採購巴西黃豆，此一結構性趨勢對以美國為基準的黃豆價格形成壓力。在創紀錄的巴西產量與更具競爭力的出口報價之下，大陸壓榨廠積極預訂上半年巴西船期，以降低原料成本。儘管高層會晤後，大陸恢復部分對美採購，但交易人士指出，真正由商業利潤驅動的需求仍明顯偏向巴西，使得美國期貨難以長期脫離全球基本面而持續上行。即便在投機資金與能源題材加持之下，黃豆若要延續強勢，仍須觀察大陸是否願意將更多實際進口量轉回美國來源，否則價格上漲將更容易受到期待落空的影響。