快訊

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

桃園18歲女產死嬰後「埋屍公園」 友驚聞報警擴大搜尋中

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

聽新聞
0:00 / 0:00

銅價在戰爭溢價消退 與中國大陸需求觀望下的多空拉鋸

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信分析，因中東地緣政治局勢緊張，市場的整體風險情緒轉向保守與美元走強，對工業金屬形成壓力。先前伊朗戰事帶來的戰爭溢價一度推升價格，但市場很快轉而擔憂，加上高油價與偏緊的金融環境恐壓縮全球製造業利潤、削弱短期銅實體需求。銅期貨在跌破整數關卡6美元的關鍵位置後，整體走勢顯得有些疲弱，不過，市場多數研究機構仍將此次下跌視為多頭趨勢中的技術性修正。此外，在礦場供給受限與中期電氣化需求強勁的背景下，在期貨價格修正過程中，季線被視為逢低承接的重要支撐區，而且實際的修正幅度並不大。

另外，LME與COMEX 的交易情況顯示，銅市進入高檔區間整理的型態，3月期的結構出現溫和順價差，顯示近月的壓力有所緩解。近期價格雖然有所回落，但年增幅度仍逾兩成，意味著目前價格水準在歷史上仍屬偏高區間。壓抑動能的關鍵在於前期顯性庫存大幅累積，以及中國大陸「兩會」缺乏超預期的強力刺激，造成押注房地產與基礎建設大幅加碼的多頭情緒降溫。在缺乏明確政策與需求訊號的環境下，多數投資人選擇觀望，並等待大陸在春節之後的實際開工狀況，與全球製造業PMI的進一步驗證。

街口投信表示，銅的中長期供需仍屬偏緊的狀況。儘管近期價格修正與庫存回升，但在多年投資不足、礦石品位下降與大型礦場開發受制於環評與政治干擾下，未來精煉銅供給成長仍然受限。同時，電動車、再生能源電網與高耗電的AI數據中心帶來的結構性新增需求，使得資金傾向將近期回落視為長線多頭布局的時機。在近期價格波動偏高的背景下，短期走勢仍以區間整理為主，若後續宏觀環境趨於穩定，市場仍傾向評估中期走勢再度回到上行格局。

銅價 市場 基礎建設 地緣政治

延伸閱讀

台股長線多頭趨勢未變 主動統一台股增長 ETF 獲買盤青睞

台股長線多頭趨勢未變 法人：趁短線震盪逢低布局主動式台股基金

台股長線多頭趨勢未變 法人：趁短線震盪逢低布局主動式台股基金

中東戰火狂燒！法人解析「金價不漲反跌」詭譎真相：這指標更致命

相關新聞

真天龍國真不行了？輝達北士科四大生活圈僅它房價下跌

輝達海外總部落腳北士科，讓北士科周邊生活圈的房價充滿想像空間。台灣房屋根據實價登錄，統計緊鄰北士科的四大生活圈成屋房價漲幅，其中以士林生活圈年漲9.3%最多，去年均價82.6萬元也高居四大生活圈之首。

馬年開局即跛腳！329檔期大減2,700億、年減幅創新高

591新建案統計指出，六都及新竹地區今年329檔期，總銷金額合計約5,512億元，與去年同期相比更大幅蒸發2,700多億，年減幅33%，為2018年以來最大減幅，進場個案數僅剩261件，也年減24%。

台灣金聯平價宅來了！11日起開賣市價92折 123萬可買溫泉區養生套房

為響應政府照顧婚育族群政策，以及慶祝台灣金聯資產管理公司成立25週年，連續舉辦16年的「台灣金聯平價住宅（含婚育宅）銷售」活動，將從3月11日起至4月7日止開賣，今年首度推出婚育住宅共20戶，供2年內登記結婚或育有0-6歲學齡前幼兒（含胎兒）民眾申購；另提供80戶平價住宅，供一般民眾申購。今年亦新增一人限登記一戶，且僅供自住，不作出租使用之規定。

台灣虎航營收／2月20.89億元 創歷史單月新高

台灣虎航（6757）2026年2月營收年增36.7%，再度站上20億元，來到20.89億元，延續三月春暖花開與經典賽預賽在日本東京開打帶動集客效應，旅運需求持續強勁，第1季獲利增長隨之可期。

下游去化能力仍疲弱

油價飆漲、荷莫茲海峽持續封鎖，原料成本及供給疑慮等原因帶動，遠東塑化產品報價持續上漲。但業者分析，目前市場狀況混亂；且中國大陸開工率未見好轉，下游去化能力依舊疲弱，下游業者對上游產品漲價的承受能力並未明顯提升。

中東外海大塞船運費急漲 逾3,000艘貨櫃輪等待進港 物流壓力爆表

美伊戰爭陷焦局，中東戰火讓全球能源與貨櫃物流壓力爆表，國內貨櫃輪業者昨（9）日推估，目前約有3,000多艘船舶在中東外海等待，市場期貨運價不斷飆漲，上海國際能源交易中心（INE）的歐線集運指數期貨（EC）上周已飆漲50%，昨日再漲20%，代表著全球運價即將漲勢再起。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。