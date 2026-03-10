銅價在戰爭溢價消退 與中國大陸需求觀望下的多空拉鋸

街口投信分析，因中東地緣政治局勢緊張，市場的整體風險情緒轉向保守與美元走強，對工業金屬形成壓力。先前伊朗戰事帶來的戰爭溢價一度推升價格，但市場很快轉而擔憂，加上高油價與偏緊的金融環境恐壓縮全球製造業利潤、削弱短期銅實體需求。銅期貨在跌破整數關卡6美元的關鍵位置後，整體走勢顯得有些疲弱，不過，市場多數研究機構仍將此次下跌視為多頭趨勢中的技術性修正。此外，在礦場供給受限與中期電氣化需求強勁的背景下，在期貨價格修正過程中，季線被視為逢低承接的重要支撐區，而且實際的修正幅度並不大。

另外，LME與COMEX 的交易情況顯示，銅市進入高檔區間整理的型態，3月期的結構出現溫和順價差，顯示近月的壓力有所緩解。近期價格雖然有所回落，但年增幅度仍逾兩成，意味著目前價格水準在歷史上仍屬偏高區間。壓抑動能的關鍵在於前期顯性庫存大幅累積，以及中國大陸「兩會」缺乏超預期的強力刺激，造成押注房地產與基礎建設大幅加碼的多頭情緒降溫。在缺乏明確政策與需求訊號的環境下，多數投資人選擇觀望，並等待大陸在春節之後的實際開工狀況，與全球製造業PMI的進一步驗證。

街口投信表示，銅的中長期供需仍屬偏緊的狀況。儘管近期價格修正與庫存回升，但在多年投資不足、礦石品位下降與大型礦場開發受制於環評與政治干擾下，未來精煉銅供給成長仍然受限。同時，電動車、再生能源電網與高耗電的AI數據中心帶來的結構性新增需求，使得資金傾向將近期回落視為長線多頭布局的時機。在近期價格波動偏高的背景下，短期走勢仍以區間整理為主，若後續宏觀環境趨於穩定，市場仍傾向評估中期走勢再度回到上行格局。