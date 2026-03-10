快訊

馬年開局即跛腳！329檔期大減2,700億、年減幅創新高

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
今年329檔期總銷金額，年減超過3成。 示意圖。591新建案／提供
今年329檔期總銷金額，年減超過3成。 示意圖。591新建案／提供

591新建案統計指出，六都及新竹地區今年329檔期，總銷金額合計約5,512億元，與去年同期相比更大幅蒸發2,700多億，年減幅33%，為2018年以來最大減幅，進場個案數僅剩261件，也年減24%。

市況顯示央行管制發威，檔期效應明顯失靈，建商推案信心潰堤，加上美伊戰爭、土方之亂等外部變數，讓房市在馬年開局即面臨跛腳困境。

591新建案分析，今年無論是政策面、需求面、資金面、信心面，所面臨的壓力都較去年有過之而無不及，特別是在經歷一年多的買氣酷寒後，建商布局更加保守和彈性，使得傳統檔期旺季進一步被削弱。

觀察六都，過去扮演領頭羊的雙北地區，雙雙陷入量縮，北市由於線上賣壓持續堆疊，且缺乏百億大案支撐，本次總銷僅有773億元，較去年下修6成，為有統計以來新低。

新北市個案及總銷均年減1成多，關鍵在於不少個案因農曆春節及連假，選擇延後開案所致，不過目前在熱區如板橋、三重等區，仍有個案銷況開出紅盤，並非全然籠罩在愁雲慘霧之中。

新竹這次在總銷200億元的「竹北大陸工程案」帶動下，一掃去年量縮陰霾，帶動總銷直逼750億新高，該案鄰近竹北大遠百，又有品牌加持，市場傳言將挑戰三位數，是否屬實，仍待觀察。

中南部表現持續低迷，台中市總銷約884億，為統計之後首度跌破千億大關，也寫下歷史新低，年減幅高達近4成。重災區則集中在海線等行政區，其中沙鹿區去年仍有110億元案量公開，如今在去化減緩、待售壓力增加下，今年驟減至44億，年減直逼7成。

台南今年同樣呈現熄火狀態，在多數建商暫緩推案的狀況下，整體總銷金額僅有不到百億元，同樣再創新低。至於高雄受限交易量疲軟，多數建商信心顯得保守，僅依靠大型建商如國揚、遠雄撐盤，本次在楠梓區、鼓山區有兩檔百億大案進場，量能以小跌作收。

591新建案總編輯李忠哲分析，即便目前市場有少數蛋黃區或品牌個案，銷況能突圍而出，但大環境轉弱已是不爭事實，過去案案熱銷的榮景早已不再，取而代之的是對價格精打細算的自住客當道。

因此現階段無論是建商或代銷，所關注的並非如何再創高價，而是在利潤及讓利之間找出共識，才能夠打破僵局，加速建案去化。

六都、新竹今年329檔期推案情形。資料來源：591新建案提供
六都、新竹今年329檔期推案情形。資料來源：591新建案提供

全台歷年329檔期總銷金額。 資料來源：591新建案提供
全台歷年329檔期總銷金額。 資料來源：591新建案提供

下游去化能力仍疲弱

油價飆漲、荷莫茲海峽持續封鎖，原料成本及供給疑慮等原因帶動，遠東塑化產品報價持續上漲。但業者分析，目前市場狀況混亂；且中國大陸開工率未見好轉，下游去化能力依舊疲弱，下游業者對上游產品漲價的承受能力並未明顯提升。

中東外海大塞船運費急漲 逾3,000艘貨櫃輪等待進港 物流壓力爆表

美伊戰爭陷焦局，中東戰火讓全球能源與貨櫃物流壓力爆表，國內貨櫃輪業者昨（9）日推估，目前約有3,000多艘船舶在中東外海等待，市場期貨運價不斷飆漲，上海國際能源交易中心（INE）的歐線集運指數期貨（EC）上周已飆漲50%，昨日再漲20%，代表著全球運價即將漲勢再起。

長榮、陽明上月營收淡 業界推估大多頭來了

長榮海運、陽明昨（9）日公布2月合併營收，受春節長假後工廠出貨緩慢影響，兩家營收皆出現年減、月減。隨著美伊戰爭全球貨櫃輪市場風雲變色，業界推估海、空運接下來可能上演2022年大多頭行情，第2季貨櫃三雄的營收表現令法人期待。

觀光餐飲業 2月營收報喜 王品、雄獅、五福刷新紀錄

受惠九天農曆春節長假完整落在2月，加上情人節與228連假接力帶動聚餐與出遊需求集中爆發，王品、雄獅、五福2月營收全面以雙位數成長改寫單月新高。其中，旅遊業以雄獅年增逾四成最為強勁，餐飲則由王品帶頭，以年增24%的亮眼成長刷新歷史紀錄。

台中百貨卡位大戰 開打

台中吸引愈來愈多百貨商場業者進駐，最新市調統計，台中市在未來十年內，合計將有十座、投資金額逾1,800億元的百貨商場陸續開幕營運，市場戰鼓隆隆。

