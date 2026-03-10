劍湖山董座尤義賢獲選榮民楷模 退輔會：加強企業合作

劍湖山世界（5701）董事長尤義賢榮獲114年榮民楷模，國軍退除役官兵輔導委員會副主委陳進廣特別拜訪尤義賢，表示未來輔導會除持續完善退除役官兵照顧外，也將積極與在地企業合作，開拓優質就業機會，協助退除役官兵順利投入職場，同時為企業媒合優秀人才，促進地方產業與社會經濟的共榮發展。

陳進廣日前應邀出席「義雲會」第4、5屆會長交接典禮，義雲會於2022年成立，匯聚雲嘉地區多家上市櫃企業主與企業領袖，被視為觀察中台灣產業動向的重要平台。

第四屆會長霹靂國際多媒體（8450）董事長黃文章卸任後，由鈺齊國際（9802）董事長林文智接任第五屆會長，未來將持續串聯雲嘉地區產業能量，促進地方經濟發展。

交接典禮於劍湖山渡假大飯店舉行，包括雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁，以及立委張嘉郡、王美惠、蔡易餘等人到場見證，除陳進廣之外，台中榮民總醫院院長傅雲慶及主任秘書姚鈺也受邀出席，共同見證雲嘉產業界的重要時刻。

活動前，陳進廣也特別拜訪榮獲114年榮民楷模的尤義賢，感佩尤董事長從基層做起，一路奮鬥不懈，發揮退除役官兵不畏艱難的精神，不僅帶領劍湖山渡假大飯店連續三度榮獲交通部觀光署「五星級飯店」評鑑，更成為觀光旅遊業唯一榮獲國家最高環保榮譽獎項「第7屆國家企業環保獎」銅級獎的飯店，積極推動永續經營與低碳發展。

陳進廣同時感謝尤義賢持續捐贈物資協助弱勢榮民及遺眷，展現企業社會責任。

陳進廣也前往雲林縣榮服處，瞭解輔導會推動的榮民照顧數位轉型「安心御老」平台運作成果。該平台因應高齡社會需求，整合台中榮總與灣橋分院醫療資源，並結合地方政府社衛政單位、榮家、退伍軍人社團、長照機構及志工等公私部門力量，透過數位化服務提升照護效率，打造跨域合作的照顧網路。

陳進廣表示，未來輔導會除持續完善退除役官兵照顧外，也將積極與在地企業合作，開拓優質就業機會，協助退除役官兵順利投入職場，同時為企業媒合優秀人才，促進地方產業與社會經濟的共榮發展。