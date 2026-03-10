快訊

冷！今晨10.4度 吳德榮：今晚明晨轉乾冷「輻射冷卻」低溫探9度

經典賽／守護者教頭注意到了！費仔有力量、有守備 要給他更多打席

名店「肥前屋」復活！大份鰻魚飯「漲100元」　開幕日、排隊規定曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

劍湖山董座尤義賢獲選榮民楷模 退輔會：加強企業合作

經濟日報／ 記者宋健生／雲林即時報導
輔導會副主委陳進廣(左)拜訪劍湖山世界榮民董事長尤義賢(右)。國軍退除役官兵輔導委員會提供
輔導會副主委陳進廣(左)拜訪劍湖山世界榮民董事長尤義賢(右)。國軍退除役官兵輔導委員會提供

劍湖山世界（5701）董事長尤義賢榮獲114年榮民楷模，國軍退除役官兵輔導委員會副主委陳進廣特別拜訪尤義賢，表示未來輔導會除持續完善退除役官兵照顧外，也將積極與在地企業合作，開拓優質就業機會，協助退除役官兵順利投入職場，同時為企業媒合優秀人才，促進地方產業與社會經濟的共榮發展。

陳進廣日前應邀出席「義雲會」第4、5屆會長交接典禮，義雲會於2022年成立，匯聚雲嘉地區多家上市櫃企業主與企業領袖，被視為觀察中台灣產業動向的重要平台。

第四屆會長霹靂國際多媒體（8450）董事長黃文章卸任後，由鈺齊國際（9802）董事長林文智接任第五屆會長，未來將持續串聯雲嘉地區產業能量，促進地方經濟發展。

交接典禮於劍湖山渡假大飯店舉行，包括雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁，以及立委張嘉郡、王美惠、蔡易餘等人到場見證，除陳進廣之外，台中榮民總醫院院長傅雲慶及主任秘書姚鈺也受邀出席，共同見證雲嘉產業界的重要時刻。

活動前，陳進廣也特別拜訪榮獲114年榮民楷模的尤義賢，感佩尤董事長從基層做起，一路奮鬥不懈，發揮退除役官兵不畏艱難的精神，不僅帶領劍湖山渡假大飯店連續三度榮獲交通部觀光署「五星級飯店」評鑑，更成為觀光旅遊業唯一榮獲國家最高環保榮譽獎項「第7屆國家企業環保獎」銅級獎的飯店，積極推動永續經營與低碳發展。

陳進廣同時感謝尤義賢持續捐贈物資協助弱勢榮民及遺眷，展現企業社會責任。

陳進廣也前往雲林縣榮服處，瞭解輔導會推動的榮民照顧數位轉型「安心御老」平台運作成果。該平台因應高齡社會需求，整合台中榮總與灣橋分院醫療資源，並結合地方政府社衛政單位、榮家、退伍軍人社團、長照機構及志工等公私部門力量，透過數位化服務提升照護效率，打造跨域合作的照顧網路。

陳進廣表示，未來輔導會除持續完善退除役官兵照顧外，也將積極與在地企業合作，開拓優質就業機會，協助退除役官兵順利投入職場，同時為企業媒合優秀人才，促進地方產業與社會經濟的共榮發展。

劍湖山世界 董事長 央行

延伸閱讀

中華企經會帶領傑出經理人 獲總統賴清德接見

鈺齊董座林文智 接掌義雲會

相關新聞

下游去化能力仍疲弱

油價飆漲、荷莫茲海峽持續封鎖，原料成本及供給疑慮等原因帶動，遠東塑化產品報價持續上漲。但業者分析，目前市場狀況混亂；且中國大陸開工率未見好轉，下游去化能力依舊疲弱，下游業者對上游產品漲價的承受能力並未明顯提升。

中東外海大塞船運費急漲 逾3,000艘貨櫃輪等待進港 物流壓力爆表

美伊戰爭陷焦局，中東戰火讓全球能源與貨櫃物流壓力爆表，國內貨櫃輪業者昨（9）日推估，目前約有3,000多艘船舶在中東外海等待，市場期貨運價不斷飆漲，上海國際能源交易中心（INE）的歐線集運指數期貨（EC）上周已飆漲50%，昨日再漲20%，代表著全球運價即將漲勢再起。

長榮、陽明上月營收淡 業界推估大多頭來了

長榮海運、陽明昨（9）日公布2月合併營收，受春節長假後工廠出貨緩慢影響，兩家營收皆出現年減、月減。隨著美伊戰爭全球貨櫃輪市場風雲變色，業界推估海、空運接下來可能上演2022年大多頭行情，第2季貨櫃三雄的營收表現令法人期待。

觀光餐飲業 2月營收報喜 王品、雄獅、五福刷新紀錄

受惠九天農曆春節長假完整落在2月，加上情人節與228連假接力帶動聚餐與出遊需求集中爆發，王品、雄獅、五福2月營收全面以雙位數成長改寫單月新高。其中，旅遊業以雄獅年增逾四成最為強勁，餐飲則由王品帶頭，以年增24%的亮眼成長刷新歷史紀錄。

台中百貨卡位大戰 開打

台中吸引愈來愈多百貨商場業者進駐，最新市調統計，台中市在未來十年內，合計將有十座、投資金額逾1,800億元的百貨商場陸續開幕營運，市場戰鼓隆隆。

晶華2025年每股賺11.42元

飯店股晶華及寒舍去年財報昨（9）日出爐。晶華受惠餐飲與住房需求穩定成長，全年每股純益（EPS）11.42元。晶華董事會並通過旅館租賃契約及改裝預算案，將插旗中山北路商圈新開捷絲旅台北中山館；寒舍去年受金融資產評價轉弱影響，全年稅後純益縮水五成，EPS 2.36元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。