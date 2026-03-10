快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

軍事行動進展超前... 川普受訪 宣稱伊朗戰爭「差不多」結束

彈性化新制有幫助 ...申請單日育嬰留停 男性增至4成

長榮、陽明上月營收淡 業界推估大多頭來了

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮海運。 長榮集團／提供
長榮海運。 長榮集團／提供

長榮海運（2603）、陽明 （2609）昨（9）日公布2月合併營收，受春節長假後工廠出貨緩慢影響，兩家營收皆出現年減、月減。隨著美伊戰爭全球貨櫃輪市場風雲變色，業界推估海、空運接下來可能上演2022年大多頭行情，第2季貨櫃三雄的營收表現令法人期待。

荷莫茲海峽為全球能源與貨物流動的重要通道，區域安全情勢若進一步惡化，全球的物流供應鏈受到很大的影響，美伊衝突擴大，中東盼不到停戰曙光，長榮、陽明及萬海（2615）昨（9）日成為台股逆勢上漲股，萬海收盤時來到81.1元，漲幅3.1%，陽明上漲1.4%，長榮則是收平盤來到210.5元。

長榮海運2月合併營收271.3億元，月減14.9%、年減20.7%；累計前兩個月合併營收為590.3億元，較去年同期減少174.4億元，年減22.8%。另外，長榮海運將於3月13日公布2025年全年獲利。

陽明表示，2月營收受農曆新年過後運量減少，及中東齋戒月影響，使合併營業收入減少，單月營收124.4億元，月減9.5%、年減15.3%；累計前兩個月營收262.1億元，年減18.8%。

陽明海運表示，中東局勢持續動盪，衝擊全球海運供應鏈穩定性。在航行安全考量下，航商採取繞道避險措施，致中東相關航線運力下降，轉運安排更為複雜，並加劇港口作業壓力與碼頭擁堵風險，同時推升保險費用及燃油等營運成本，短期全球市場波動仍高，確保航行安全前提下，審慎評估航線布局及各項應變措施，以因應市場變化。

油價飆漲、荷莫茲海峽持續封鎖，原料成本及供給疑慮等原因帶動，遠東塑化產品報價持續上漲。但業者分析，目前市場狀況混亂；且中國大陸開工率未見好轉，下游去化能力依舊疲弱，下游業者對上游產品漲價的承受能力並未明顯提升。

中東外海大塞船運費急漲 逾3,000艘貨櫃輪等待進港 物流壓力爆表

美伊戰爭陷焦局，中東戰火讓全球能源與貨櫃物流壓力爆表，國內貨櫃輪業者昨（9）日推估，目前約有3,000多艘船舶在中東外海等待，市場期貨運價不斷飆漲，上海國際能源交易中心（INE）的歐線集運指數期貨（EC）上周已飆漲50%，昨日再漲20%，代表著全球運價即將漲勢再起。

長榮海運、陽明昨（9）日公布2月合併營收，受春節長假後工廠出貨緩慢影響，兩家營收皆出現年減、月減。隨著美伊戰爭全球貨櫃輪市場風雲變色，業界推估海、空運接下來可能上演2022年大多頭行情，第2季貨櫃三雄的營收表現令法人期待。

觀光餐飲業 2月營收報喜 王品、雄獅、五福刷新紀錄

受惠九天農曆春節長假完整落在2月，加上情人節與228連假接力帶動聚餐與出遊需求集中爆發，王品、雄獅、五福2月營收全面以雙位數成長改寫單月新高。其中，旅遊業以雄獅年增逾四成最為強勁，餐飲則由王品帶頭，以年增24%的亮眼成長刷新歷史紀錄。

台中百貨卡位大戰 開打

台中吸引愈來愈多百貨商場業者進駐，最新市調統計，台中市在未來十年內，合計將有十座、投資金額逾1,800億元的百貨商場陸續開幕營運，市場戰鼓隆隆。

晶華2025年每股賺11.42元

飯店股晶華及寒舍去年財報昨（9）日出爐。晶華受惠餐飲與住房需求穩定成長，全年每股純益（EPS）11.42元。晶華董事會並通過旅館租賃契約及改裝預算案，將插旗中山北路商圈新開捷絲旅台北中山館；寒舍去年受金融資產評價轉弱影響，全年稅後純益縮水五成，EPS 2.36元。

