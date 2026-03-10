長榮、陽明上月營收淡 業界推估大多頭來了

長榮海運（2603）、陽明 （2609）昨（9）日公布2月合併營收，受春節長假後工廠出貨緩慢影響，兩家營收皆出現年減、月減。隨著美伊戰爭全球貨櫃輪市場風雲變色，業界推估海、空運接下來可能上演2022年大多頭行情，第2季貨櫃三雄的營收表現令法人期待。

荷莫茲海峽為全球能源與貨物流動的重要通道，區域安全情勢若進一步惡化，全球的物流供應鏈受到很大的影響，美伊衝突擴大，中東盼不到停戰曙光，長榮、陽明及萬海（2615）昨（9）日成為台股逆勢上漲股，萬海收盤時來到81.1元，漲幅3.1%，陽明上漲1.4%，長榮則是收平盤來到210.5元。

長榮海運2月合併營收271.3億元，月減14.9%、年減20.7%；累計前兩個月合併營收為590.3億元，較去年同期減少174.4億元，年減22.8%。另外，長榮海運將於3月13日公布2025年全年獲利。

陽明表示，2月營收受農曆新年過後運量減少，及中東齋戒月影響，使合併營業收入減少，單月營收124.4億元，月減9.5%、年減15.3%；累計前兩個月營收262.1億元，年減18.8%。

陽明海運表示，中東局勢持續動盪，衝擊全球海運供應鏈穩定性。在航行安全考量下，航商採取繞道避險措施，致中東相關航線運力下降，轉運安排更為複雜，並加劇港口作業壓力與碼頭擁堵風險，同時推升保險費用及燃油等營運成本，短期全球市場波動仍高，確保航行安全前提下，審慎評估航線布局及各項應變措施，以因應市場變化。