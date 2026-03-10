油價飆漲、荷莫茲海峽持續封鎖，原料成本及供給疑慮等原因帶動，遠東塑化產品報價持續上漲。但業者分析，目前市場狀況混亂；且中國大陸開工率未見好轉，下游去化能力依舊疲弱，下游業者對上游產品漲價的承受能力並未明顯提升。

塑化業者表示，中國大陸春夏季市場，依舊處於供過於求格局，供需不平衡未顯著改善。台苯（1310）昨（9）日指出，中國大陸整體經濟未見顯著復甦，下游開工率回升速度並未明顯加快，下游去化能力可能依舊有限。

ABS業者也指出，中國大陸產能持續過剩，由於房市持續崩跌，消費者採購仍趨保守，靜待新一波家電及汽車補貼，是否能有效提振消費力道，帶動下游業者需求仍待觀察。此外，中國大陸雖推行「反內卷政策」，欲積極淘汰老舊產能，雖陸續有關停風聲，但尚未明顯觀察到舊廠大規模關停。

此外，部分業者也認為，如戰火持續延燒，恐將進一步點燃通膨，波及終端消費市場，使下游業者拉貨轉趨保守。

東聯（1710）表示，近期由於下游原料庫存不充足，下游廠家有較強的補貨意願及行動。但身為供應商，目前以惜售為原則，或採取比例供應，保守因應。