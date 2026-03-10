快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

軍事行動進展超前... 川普受訪 宣稱伊朗戰爭「差不多」結束

彈性化新制有幫助 ...申請單日育嬰留停 男性增至4成

聽新聞
0:00 / 0:00

下游去化能力仍疲弱

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

油價飆漲、荷莫茲海峽持續封鎖，原料成本及供給疑慮等原因帶動，遠東塑化產品報價持續上漲。但業者分析，目前市場狀況混亂；且中國大陸開工率未見好轉，下游去化能力依舊疲弱，下游業者對上游產品漲價的承受能力並未明顯提升。

塑化業者表示，中國大陸春夏季市場，依舊處於供過於求格局，供需不平衡未顯著改善。台苯（1310）昨（9）日指出，中國大陸整體經濟未見顯著復甦，下游開工率回升速度並未明顯加快，下游去化能力可能依舊有限。

ABS業者也指出，中國大陸產能持續過剩，由於房市持續崩跌，消費者採購仍趨保守，靜待新一波家電及汽車補貼，是否能有效提振消費力道，帶動下游業者需求仍待觀察。此外，中國大陸雖推行「反內卷政策」，欲積極淘汰老舊產能，雖陸續有關停風聲，但尚未明顯觀察到舊廠大規模關停。

此外，部分業者也認為，如戰火持續延燒，恐將進一步點燃通膨，波及終端消費市場，使下游業者拉貨轉趨保守。

東聯（1710）表示，近期由於下游原料庫存不充足，下游廠家有較強的補貨意願及行動。但身為供應商，目前以惜售為原則，或採取比例供應，保守因應。

台苯 荷莫茲海峽

延伸閱讀

台股史詩級崩跌1,500點 這檔卻逆勢漲停背後法人按讚五大原因

美伊戰事擴大 台苯、台達化等因這原因股價亮燈漲停

戰火未歇帶動油價上揚 國銀預期美元上半年持續走強、台幣偏弱

半導體強勢 有利亞股

相關新聞

下游去化能力仍疲弱

油價飆漲、荷莫茲海峽持續封鎖，原料成本及供給疑慮等原因帶動，遠東塑化產品報價持續上漲。但業者分析，目前市場狀況混亂；且中國大陸開工率未見好轉，下游去化能力依舊疲弱，下游業者對上游產品漲價的承受能力並未明顯提升。

中東外海大塞船運費急漲 逾3,000艘貨櫃輪等待進港 物流壓力爆表

美伊戰爭陷焦局，中東戰火讓全球能源與貨櫃物流壓力爆表，國內貨櫃輪業者昨（9）日推估，目前約有3,000多艘船舶在中東外海等待，市場期貨運價不斷飆漲，上海國際能源交易中心（INE）的歐線集運指數期貨（EC）上周已飆漲50%，昨日再漲20%，代表著全球運價即將漲勢再起。

長榮、陽明上月營收淡 業界推估大多頭來了

長榮海運、陽明昨（9）日公布2月合併營收，受春節長假後工廠出貨緩慢影響，兩家營收皆出現年減、月減。隨著美伊戰爭全球貨櫃輪市場風雲變色，業界推估海、空運接下來可能上演2022年大多頭行情，第2季貨櫃三雄的營收表現令法人期待。

觀光餐飲業 2月營收報喜 王品、雄獅、五福刷新紀錄

受惠九天農曆春節長假完整落在2月，加上情人節與228連假接力帶動聚餐與出遊需求集中爆發，王品、雄獅、五福2月營收全面以雙位數成長改寫單月新高。其中，旅遊業以雄獅年增逾四成最為強勁，餐飲則由王品帶頭，以年增24%的亮眼成長刷新歷史紀錄。

台中百貨卡位大戰 開打

台中吸引愈來愈多百貨商場業者進駐，最新市調統計，台中市在未來十年內，合計將有十座、投資金額逾1,800億元的百貨商場陸續開幕營運，市場戰鼓隆隆。

晶華2025年每股賺11.42元

飯店股晶華及寒舍去年財報昨（9）日出爐。晶華受惠餐飲與住房需求穩定成長，全年每股純益（EPS）11.42元。晶華董事會並通過旅館租賃契約及改裝預算案，將插旗中山北路商圈新開捷絲旅台北中山館；寒舍去年受金融資產評價轉弱影響，全年稅後純益縮水五成，EPS 2.36元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。