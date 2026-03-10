快訊

中東外海大塞船運費急漲 逾3,000艘貨櫃輪等待進港 物流壓力爆表

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
國內貨櫃輪業者推估，目前約有3,000多艘船舶在中東外海等待。
美伊戰爭陷焦局，中東戰火讓全球能源與貨櫃物流壓力爆表，國內貨櫃輪業者昨（9）日推估，目前約有3,000多艘船舶在中東外海等待，市場期貨運價不斷飆漲，上海國際能源交易中心（INE）的歐線集運指數期貨（EC）上周已飆漲50%，昨日再漲20%，代表著全球運價即將漲勢再起。

貨櫃輪業者指出，現在中東的上空常會有飛彈襲擊，只要保險公司認定是戰爭，在沒有保險理賠的情況下，船公司不敢進港口作業，即便不經荷莫茲海峽的船也都在外海等待進入港口作業，推估僅一周的時間已經有3,000多艘船舶在等待，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）也有船舶在等待進港作業。

因為戰爭無預警發生，船公司的船班已經裝貨出發，現在抵達中東外海的船舶都有很多中東的貨櫃要卸，船公司目前也不能離開這個區域，擔心跳港面臨的問題更多，所有的船公司只能在外海一起等待，隨著時間已經超過一周，在外海等的船舶已經愈來愈多，等到美伊雙方宣布停戰，業者才會開始排隊等港作業。

美伊戰爭再擴大，業界評估兩大因素造成未來運價會不斷上揚，首先是中東各港口全線癱瘓，前往中東的船舶只能在外海等著，造成全球船舶運能急減10%；其次是中東地區大部分物資都停止進口，停收期間不斷拉長，未來的報復性需求湧現，又會再推升運價大漲。因此目前的情況不能用長榮海運「長賜輪」卡蘇伊士運河來分析，應該要用疫情當時的情況來評估。

物流業者也分析，困在中東外海的船舶不斷增加，上海國際能源交易中心（INE）的歐線集運指數期貨（EC）連續多天飆漲，美伊開打以來漲幅已達70%；前往歐洲的船班大亂，3月10日起北美線調漲500-1,000美元，而且隨著時間拉長，運價還會再根據市場需求不斷調整。

中東地緣政治衝突升溫，使波斯灣及周邊空域與航運通道的安全風險明顯上升，為全球海、空網絡增添新的不確定性，相關衝擊可能不僅限於衝突區域，透過全球運輸網絡已產生各種缺艙、艙櫃及缺船的連鎖效應將出現全新風暴。

下游去化能力仍疲弱

油價飆漲、荷莫茲海峽持續封鎖，原料成本及供給疑慮等原因帶動，遠東塑化產品報價持續上漲。但業者分析，目前市場狀況混亂；且中國大陸開工率未見好轉，下游去化能力依舊疲弱，下游業者對上游產品漲價的承受能力並未明顯提升。

中東外海大塞船運費急漲 逾3,000艘貨櫃輪等待進港 物流壓力爆表

長榮、陽明上月營收淡 業界推估大多頭來了

長榮海運、陽明昨（9）日公布2月合併營收，受春節長假後工廠出貨緩慢影響，兩家營收皆出現年減、月減。隨著美伊戰爭全球貨櫃輪市場風雲變色，業界推估海、空運接下來可能上演2022年大多頭行情，第2季貨櫃三雄的營收表現令法人期待。

觀光餐飲業 2月營收報喜 王品、雄獅、五福刷新紀錄

受惠九天農曆春節長假完整落在2月，加上情人節與228連假接力帶動聚餐與出遊需求集中爆發，王品、雄獅、五福2月營收全面以雙位數成長改寫單月新高。其中，旅遊業以雄獅年增逾四成最為強勁，餐飲則由王品帶頭，以年增24%的亮眼成長刷新歷史紀錄。

台中百貨卡位大戰 開打

台中吸引愈來愈多百貨商場業者進駐，最新市調統計，台中市在未來十年內，合計將有十座、投資金額逾1,800億元的百貨商場陸續開幕營運，市場戰鼓隆隆。

晶華2025年每股賺11.42元

飯店股晶華及寒舍去年財報昨（9）日出爐。晶華受惠餐飲與住房需求穩定成長，全年每股純益（EPS）11.42元。晶華董事會並通過旅館租賃契約及改裝預算案，將插旗中山北路商圈新開捷絲旅台北中山館；寒舍去年受金融資產評價轉弱影響，全年稅後純益縮水五成，EPS 2.36元。

