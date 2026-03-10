中東外海大塞船運費急漲 逾3,000艘貨櫃輪等待進港 物流壓力爆表

美伊戰爭陷焦局，中東戰火讓全球能源與貨櫃物流壓力爆表，國內貨櫃輪業者昨（9）日推估，目前約有3,000多艘船舶在中東外海等待，市場期貨運價不斷飆漲，上海國際能源交易中心（INE）的歐線集運指數期貨（EC）上周已飆漲50%，昨日再漲20%，代表著全球運價即將漲勢再起。

貨櫃輪業者指出，現在中東的上空常會有飛彈襲擊，只要保險公司認定是戰爭，在沒有保險理賠的情況下，船公司不敢進港口作業，即便不經荷莫茲海峽的船也都在外海等待進入港口作業，推估僅一周的時間已經有3,000多艘船舶在等待，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）也有船舶在等待進港作業。

因為戰爭無預警發生，船公司的船班已經裝貨出發，現在抵達中東外海的船舶都有很多中東的貨櫃要卸，船公司目前也不能離開這個區域，擔心跳港面臨的問題更多，所有的船公司只能在外海一起等待，隨著時間已經超過一周，在外海等的船舶已經愈來愈多，等到美伊雙方宣布停戰，業者才會開始排隊等港作業。

美伊戰爭再擴大，業界評估兩大因素造成未來運價會不斷上揚，首先是中東各港口全線癱瘓，前往中東的船舶只能在外海等著，造成全球船舶運能急減10%；其次是中東地區大部分物資都停止進口，停收期間不斷拉長，未來的報復性需求湧現，又會再推升運價大漲。因此目前的情況不能用長榮海運「長賜輪」卡蘇伊士運河來分析，應該要用疫情當時的情況來評估。

物流業者也分析，困在中東外海的船舶不斷增加，上海國際能源交易中心（INE）的歐線集運指數期貨（EC）連續多天飆漲，美伊開打以來漲幅已達70%；前往歐洲的船班大亂，3月10日起北美線調漲500-1,000美元，而且隨著時間拉長，運價還會再根據市場需求不斷調整。

中東地緣政治衝突升溫，使波斯灣及周邊空域與航運通道的安全風險明顯上升，為全球海、空網絡增添新的不確定性，相關衝擊可能不僅限於衝突區域，透過全球運輸網絡已產生各種缺艙、艙櫃及缺船的連鎖效應將出現全新風暴。