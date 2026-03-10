快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

軍事行動進展超前... 川普受訪 宣稱伊朗戰爭「差不多」結束

彈性化新制有幫助 ...申請單日育嬰留停 男性增至4成

聽新聞
0:00 / 0:00

尚凡集團創辦人張家銘辭世

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

尚凡國際（5278）與大研生醫昨（9）日公告，集團創辦人暨董事長張家銘近日辭世。尚凡與大研生醫公告，董事會決議大研生醫董事長由林東慶接任，尚凡國際將再召開董事會推選新任董事長。

張家銘當年與高中同學林東慶、林志銘與舒雨凡一起創業，2003年正式成立社群網站「愛情公寓」（i-Part），一度雖被外商業者產品重創，但快速應變，讓公司谷底翻身，後續創立的大研生醫也在去年上市。

張家銘常說，創業都是基於「自己需求」，當年成立愛情公寓，主要是自己也有交女友的需求，當時網路第一波泡沫化剛過，市場興起各種新應用，「愛情公寓」立刻竄升為台灣最大交友平台，也在2013年成為第一個以「網路社群服務」為主要業務掛牌上市的公司。

尚凡曾一度因為外商競品的影響，連續三年陷虧損，但快速調整業務轉往手機行動化發展，創立包括以結婚交往為目的的SweetRing、強調直播互動與約會送禮的iPair、以年輕族群、外貌與快速配對的輕交友WeTouch三款產品，股價也一路上升，在2024年底分割前，股價一度逾300多元。尚凡集團旗下還有成立於2018年的大研生醫，成立三年後開始獲利。

高中同學 董事長 大研生醫

延伸閱讀

尚凡國際與大研生醫創辦人張家銘辭世

王品總店數 衝向500家

美伊戰爭出現 中華電配息穩健 法人敲進資金最佳避風港

南僑會長陳飛龍辭世 享壽90歲

相關新聞

下游去化能力仍疲弱

油價飆漲、荷莫茲海峽持續封鎖，原料成本及供給疑慮等原因帶動，遠東塑化產品報價持續上漲。但業者分析，目前市場狀況混亂；且中國大陸開工率未見好轉，下游去化能力依舊疲弱，下游業者對上游產品漲價的承受能力並未明顯提升。

中東外海大塞船運費急漲 逾3,000艘貨櫃輪等待進港 物流壓力爆表

美伊戰爭陷焦局，中東戰火讓全球能源與貨櫃物流壓力爆表，國內貨櫃輪業者昨（9）日推估，目前約有3,000多艘船舶在中東外海等待，市場期貨運價不斷飆漲，上海國際能源交易中心（INE）的歐線集運指數期貨（EC）上周已飆漲50%，昨日再漲20%，代表著全球運價即將漲勢再起。

長榮、陽明上月營收淡 業界推估大多頭來了

長榮海運、陽明昨（9）日公布2月合併營收，受春節長假後工廠出貨緩慢影響，兩家營收皆出現年減、月減。隨著美伊戰爭全球貨櫃輪市場風雲變色，業界推估海、空運接下來可能上演2022年大多頭行情，第2季貨櫃三雄的營收表現令法人期待。

觀光餐飲業 2月營收報喜 王品、雄獅、五福刷新紀錄

受惠九天農曆春節長假完整落在2月，加上情人節與228連假接力帶動聚餐與出遊需求集中爆發，王品、雄獅、五福2月營收全面以雙位數成長改寫單月新高。其中，旅遊業以雄獅年增逾四成最為強勁，餐飲則由王品帶頭，以年增24%的亮眼成長刷新歷史紀錄。

台中百貨卡位大戰 開打

台中吸引愈來愈多百貨商場業者進駐，最新市調統計，台中市在未來十年內，合計將有十座、投資金額逾1,800億元的百貨商場陸續開幕營運，市場戰鼓隆隆。

晶華2025年每股賺11.42元

飯店股晶華及寒舍去年財報昨（9）日出爐。晶華受惠餐飲與住房需求穩定成長，全年每股純益（EPS）11.42元。晶華董事會並通過旅館租賃契約及改裝預算案，將插旗中山北路商圈新開捷絲旅台北中山館；寒舍去年受金融資產評價轉弱影響，全年稅後純益縮水五成，EPS 2.36元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。