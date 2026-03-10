尚凡集團創辦人張家銘辭世

尚凡國際（5278）與大研生醫昨（9）日公告，集團創辦人暨董事長張家銘近日辭世。尚凡與大研生醫公告，董事會決議大研生醫董事長由林東慶接任，尚凡國際將再召開董事會推選新任董事長。

張家銘當年與高中同學林東慶、林志銘與舒雨凡一起創業，2003年正式成立社群網站「愛情公寓」（i-Part），一度雖被外商業者產品重創，但快速應變，讓公司谷底翻身，後續創立的大研生醫也在去年上市。

張家銘常說，創業都是基於「自己需求」，當年成立愛情公寓，主要是自己也有交女友的需求，當時網路第一波泡沫化剛過，市場興起各種新應用，「愛情公寓」立刻竄升為台灣最大交友平台，也在2013年成為第一個以「網路社群服務」為主要業務掛牌上市的公司。

尚凡曾一度因為外商競品的影響，連續三年陷虧損，但快速調整業務轉往手機行動化發展，創立包括以結婚交往為目的的SweetRing、強調直播互動與約會送禮的iPair、以年輕族群、外貌與快速配對的輕交友WeTouch三款產品，股價也一路上升，在2024年底分割前，股價一度逾300多元。尚凡集團旗下還有成立於2018年的大研生醫，成立三年後開始獲利。