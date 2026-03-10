快訊

台中百貨卡位大戰 開打

經濟日報／ 記者宋健生╱台中報導

台中吸引愈來愈多百貨商場業者進駐，最新市調統計，台中市在未來十年內，合計將有十座、投資金額逾1,800億元的百貨商場陸續開幕營運，市場戰鼓隆隆。

國揚（2505）集團旗下漢神百貨投資約100億元規劃的「台中漢神洲際購物廣場」，預計4月10日開幕營運，也正式點燃台中百貨商場新一輪戰火。根據調查顯示，後續開發的百貨商場涵蓋水湳經貿園區、七期及烏日高鐵站，可謂遍地開花。

面對國際景氣波動與關稅不確定性挑戰，台中經濟仍展現高度韌性。財政部最新資料顯示，台中市綜合所得稅自2019年335億元成長至2025年600億元，增幅近80%；營利事業所得稅則由2019年559億元成長至2025年的742億元，增幅約33%。

台中市經發局表示，兩項主要稅收成長率均居六都第三名，顯示市民所得與企業獲利基礎同步擴大、城市經濟底盤穩健，也為台中百貨零售市場挹注堅實的消費力道，進一步擴展百貨商場的胃納量。

目前，話題討論度最熱的水湳經貿園區，就有「台中超巨蛋」、水湳經貿段6、8地號」及「水湳轉運中心二期」等三案，總投資金額逾1,050億元。其中，中信集團已正式表態將爭取參與台中超巨蛋投資，投資金額約600億元，市府訂4月27日截標。

據了解，台中超巨蛋除了主場館之外，也將規劃二棟飯店及一座大型百貨商場，商場總樓地板面積將超越烏日高鐵特區「D-ONE第一大天地」，成為全台最大的百貨商場，最快預計2031年開幕營運。

「經貿段6、8地號」設定地上權案，第二次公告招商，預計6月2日截標，6月4日開標，此案投資金額約300億元，可規劃開發百貨商場、商辦及飯店；「水湳轉運中心二期」BOT案預計3月底公告招商，初估投資金額約150億元。

七期新市政中心也是百貨商場的開發熱區，除了台北101與國泰人壽攜手打造的「台中101置地廣場」之外，豐邑機構在惠中路、市政路口的「豐邑豐生活廣場」也已動工，投資金額約200億元，預計2030年開幕。

冠德建設（2520）與中鹿開發以106億元拿下捷運市府G9-1開發案，未來將有冠德環球購物中心進駐，最快2030年開幕營運。

至於烏日高鐵站正對面「D-ONE第一大天地」，總投資金額約300億元，目前正進行鋼構結構體工程，預計2027年底營運。此案除了購物商場，還將引進凱賓斯基酒店及一棟商辦大樓。

