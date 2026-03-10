快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

軍事行動進展超前... 川普受訪 宣稱伊朗戰爭「差不多」結束

彈性化新制有幫助 ...申請單日育嬰留停 男性增至4成

聽新聞
0:00 / 0:00

晶華2025年每股賺11.42元

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

飯店股晶華（2707）及寒舍去年財報昨（9）日出爐。晶華受惠餐飲與住房需求穩定成長，全年每股純益（EPS）11.42元。晶華董事會並通過旅館租賃契約及改裝預算案，將插旗中山北路商圈新開捷絲旅台北中山館；寒舍去年受金融資產評價轉弱影響，全年稅後純益縮水五成，EPS 2.36元。

晶華去年營收68.33億元，年增8.51%，稅後純益14.55億元，年增8.13%，EPS 11.42元，董事會並通過現金股利為每股10.7496元，依昨日收盤價182元計算，現金殖利率5.91%。

受惠於尾牙外燴等餐飲需求活絡以及長達九天的農曆春節連假，晶華2月營收創下同期歷史新高，來到6.63億元，年增24.17%。累計前二月營收13.42億元，年增4.49%。

寒舍去年合併營收51.7億元、年增2.72%，續創歷史新高，營業毛利20.61億元，年增3.7%，惟受金融市場波動影響，稅後淨利2.16億元，年減56.4%，EPS 2.36元。

每股純益 營收 寒舍

延伸閱讀

寒舍財報／2025年獲利2.16億元 每股賺2.36元

大東電財報／2025年每股賺13.61元創歷史新高 每股配息8元

華城財報／2025年獲利44.19億元、年增3.1％ 創歷史新高

晶華財報／2025年每股賺11.42元 每股將配息10.7496元、殖利率5.91%

相關新聞

下游去化能力仍疲弱

油價飆漲、荷莫茲海峽持續封鎖，原料成本及供給疑慮等原因帶動，遠東塑化產品報價持續上漲。但業者分析，目前市場狀況混亂；且中國大陸開工率未見好轉，下游去化能力依舊疲弱，下游業者對上游產品漲價的承受能力並未明顯提升。

中東外海大塞船運費急漲 逾3,000艘貨櫃輪等待進港 物流壓力爆表

美伊戰爭陷焦局，中東戰火讓全球能源與貨櫃物流壓力爆表，國內貨櫃輪業者昨（9）日推估，目前約有3,000多艘船舶在中東外海等待，市場期貨運價不斷飆漲，上海國際能源交易中心（INE）的歐線集運指數期貨（EC）上周已飆漲50%，昨日再漲20%，代表著全球運價即將漲勢再起。

長榮、陽明上月營收淡 業界推估大多頭來了

長榮海運、陽明昨（9）日公布2月合併營收，受春節長假後工廠出貨緩慢影響，兩家營收皆出現年減、月減。隨著美伊戰爭全球貨櫃輪市場風雲變色，業界推估海、空運接下來可能上演2022年大多頭行情，第2季貨櫃三雄的營收表現令法人期待。

觀光餐飲業 2月營收報喜 王品、雄獅、五福刷新紀錄

受惠九天農曆春節長假完整落在2月，加上情人節與228連假接力帶動聚餐與出遊需求集中爆發，王品、雄獅、五福2月營收全面以雙位數成長改寫單月新高。其中，旅遊業以雄獅年增逾四成最為強勁，餐飲則由王品帶頭，以年增24%的亮眼成長刷新歷史紀錄。

台中百貨卡位大戰 開打

台中吸引愈來愈多百貨商場業者進駐，最新市調統計，台中市在未來十年內，合計將有十座、投資金額逾1,800億元的百貨商場陸續開幕營運，市場戰鼓隆隆。

晶華2025年每股賺11.42元

飯店股晶華及寒舍去年財報昨（9）日出爐。晶華受惠餐飲與住房需求穩定成長，全年每股純益（EPS）11.42元。晶華董事會並通過旅館租賃契約及改裝預算案，將插旗中山北路商圈新開捷絲旅台北中山館；寒舍去年受金融資產評價轉弱影響，全年稅後純益縮水五成，EPS 2.36元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。