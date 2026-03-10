聽新聞
晶華2025年每股賺11.42元
飯店股晶華（2707）及寒舍去年財報昨（9）日出爐。晶華受惠餐飲與住房需求穩定成長，全年每股純益（EPS）11.42元。晶華董事會並通過旅館租賃契約及改裝預算案，將插旗中山北路商圈新開捷絲旅台北中山館；寒舍去年受金融資產評價轉弱影響，全年稅後純益縮水五成，EPS 2.36元。
晶華去年營收68.33億元，年增8.51%，稅後純益14.55億元，年增8.13%，EPS 11.42元，董事會並通過現金股利為每股10.7496元，依昨日收盤價182元計算，現金殖利率5.91%。
受惠於尾牙外燴等餐飲需求活絡以及長達九天的農曆春節連假，晶華2月營收創下同期歷史新高，來到6.63億元，年增24.17%。累計前二月營收13.42億元，年增4.49%。
寒舍去年合併營收51.7億元、年增2.72%，續創歷史新高，營業毛利20.61億元，年增3.7%，惟受金融市場波動影響，稅後淨利2.16億元，年減56.4%，EPS 2.36元。
