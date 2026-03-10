觀光餐飲業 2月營收報喜 王品、雄獅、五福刷新紀錄

受惠九天農曆春節長假完整落在2月，加上情人節與228連假接力帶動聚餐與出遊需求集中爆發，王品（2727）、雄獅（2731）、五福（2745）2月營收全面以雙位數成長改寫單月新高。其中，旅遊業以雄獅年增逾四成最為強勁，餐飲則由王品帶頭，以年增24%的亮眼成長刷新歷史紀錄。

王品昨（9）日公告2月合併營收23.4億元，年增24.01%，其中，台灣營收19.2億元，年增23.55%，雙雙刷新單月歷史新高。中國大陸營收4.2億元，亦年增26.16%。累計前二月合併營收45.2億元，年增10.13%，寫下同期新高。

公司表示，2月在農曆春節九天連假、情人節與228連假帶動下，全台365家餐廳業績暢旺，合計誕生史上最多的21家千萬大店，再次突破紀錄，加計冷凍年菜業績，成功推升營收大增。

連鎖早餐業揚秦（2755）公告2月合併營收2.5億元，年增22.12%，前二月累計營收5.4億元，年增22.59%。單月與累計營收均為同期新高。揚秦主力品牌麥味登全台總店數已來到995家，千店里程碑達陣在即。

雄獅2月營收32.8億元，年增41.04%，累計前二月營收54.4億元，年增15.21%。雄獅表示，2月主要受惠於季節性旺季遞延效應，相較於去年春節落在1月，今年長假集中於2月，出境旅遊全線買氣暢旺，長程線以歐洲、美加等路線為最為熱門，短程線則以日本、韓國表現突出，除了出境旅遊外，國內旅遊同樣買氣暢旺，2月出團接近千團，整體出團動能都相當強勁。

五福去年財報與2月營收雙喜臨門。2025年營收87.6億元，年成長15.8%；稅後純益3.38億元，年增10.1%，EPS達10.01元。營收、獲利與EPS齊創掛牌以來新高。董事會並決議擬配發每股7.5元股息，創下歷年最高配息紀錄，以昨日收盤價101元估算，股息殖利率7.4%。同時，會中也同步通過2,100萬元員工酬勞分配案，預計今年6月發放。

五福同步公告2月營收衝上9.28億元，月增35.42%、年增32.13%，強勢刷新單月新高，累計前二月營收16.1億元， 年增14.87%。