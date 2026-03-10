快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

商業興觀點／迎智慧浪潮 合適的才好用

經濟日報／ 廖妤甄（商研院經營模式創新研究所研究員）

AI技術發展正迎來關鍵轉折點。企業應用正從單純的「對話式助手（Chat-based）」向具備實際執行能力的「行動式AI（Agentic AI）」轉變，使得運算需求從間歇性的生成轉為持續性的觀察與思考，進而引爆了底層硬體算力的競爭，促使Google TPU崛起挑戰NVIDIA GPU的主導地位。

在這波轉型浪潮中，「Agentic AI」的定義本身經常被混淆。市場上常將生成式AI、AI代理（AI Agent）與代理式AI混為一談，但根據Gartner與Google的觀點，與其糾結系統是否「算不算代理人」，更關鍵的是理解其具備多少「代理程度」。

AI的行動能力並非二元判斷，而是一條連續光譜，可從感知環境、進行決策、採取行動，到展現自主性、適應能力與知識運用等多個面向來衡量。正是這種多維度能力的組合，重新定義了Agentic AI與傳統生成式模型的根本差異。

然而，Agentic AI的導入真正的挑戰在於如何讓策略有效落地。企業若能精準鎖定應用場景，成功機率將大幅提升。最適合導入的任務，往往具備高度動態性但風險仍可控，例如行程即時重規劃或供應鏈調整。

這類情境變化快速，傳統自動化難以應付，但即便AI判斷失誤，其後果仍在可接受範圍內。相對地，過於複雜或攸關重大風險的任務，目前技術成熟度尚不足以全面承擔；而過於簡單的任務，則可能因推理成本過高而得不償失。

在落地模式上，最可行的路徑是採取人機協作的混合架構。由AI負責大部分推理與例行處理，人類則保留關鍵規則設定與決策的最終審核權。這種分工模式不僅降低導入阻力，也能逐步累積組織對Agentic AI的信任與使用經驗。

當AI的運作模式從「一次生成」轉向「持續推理」，硬體算力的競爭版圖也隨之改變。Agentic AI的核心循環是「觀察、思考、行動」的反覆往返，意味著推理成本將占據AI整體生命周期的九成以上。這對過去以訓練效能為核心、並高度依賴NVIDIA GPU的架構，形成結構性挑戰。

在此背景下，Google TPU的角色開始浮現。透過自研晶片策略，Google不僅在成本與能效上取得顯著優勢，結合光學互連技術後，更大幅降低長時間推理的單位成本。同時，Gemini系列模型也已證明TPU在大規模訓練上具備頂尖水準與高度可擴展性，打破「TPU只適合推理、不利訓練」的既有迷思。

更重要的是，Google能以自身模型需求為核心，反向調整硬體設計，形成軟硬體高度整合的閉環優勢，構築難以複製的競爭護城河。

綜觀未來，AI的發展方向將不再侷限於被動回應指令的對話式工具，而是逐步成為實際參與企業流程的數位行動者。企業若要在這波轉型中取得實質成果，關鍵並不在於追逐最前沿的技術標籤，而是在價值創造與風險控管之間，精準找到適合自身的應用甜蜜點，並以人機協作確保落地成效。

隨著AI運算型態全面邁向長時間、持續推理，算力生態也將從單一主導走向多元共存，企業勢必在GPU的成熟生態與TPU的成本與能效優勢之間，進行更具彈性的配置，以迎接下一階段的智慧化浪潮。

下游去化能力仍疲弱

油價飆漲、荷莫茲海峽持續封鎖，原料成本及供給疑慮等原因帶動，遠東塑化產品報價持續上漲。但業者分析，目前市場狀況混亂；且中國大陸開工率未見好轉，下游去化能力依舊疲弱，下游業者對上游產品漲價的承受能力並未明顯提升。

中東外海大塞船運費急漲 逾3,000艘貨櫃輪等待進港 物流壓力爆表

美伊戰爭陷焦局，中東戰火讓全球能源與貨櫃物流壓力爆表，國內貨櫃輪業者昨（9）日推估，目前約有3,000多艘船舶在中東外海等待，市場期貨運價不斷飆漲，上海國際能源交易中心（INE）的歐線集運指數期貨（EC）上周已飆漲50%，昨日再漲20%，代表著全球運價即將漲勢再起。

長榮、陽明上月營收淡 業界推估大多頭來了

長榮海運、陽明昨（9）日公布2月合併營收，受春節長假後工廠出貨緩慢影響，兩家營收皆出現年減、月減。隨著美伊戰爭全球貨櫃輪市場風雲變色，業界推估海、空運接下來可能上演2022年大多頭行情，第2季貨櫃三雄的營收表現令法人期待。

趨勢觀察／iKala 共同創辦人暨董事長程世嘉 AI 戰略重構 克服三痛點

進入2026年，生成式AI已演進為「生產引擎」，更在生成式AI基礎上主動學習，產生AI代理人服務，對人才培育、組織轉型都面臨結構性的挑戰。iKala共同創辦人暨董事長程世嘉指出，目前來看，軟體開發業者已率先完成轉型，但企業要全面落實生成式AI進入系統，甚至導入AI Agent（AI代理人），仍須克服技術以外的流程與資源壁壘。

從寓言學管理／不怕制度嚴 只怕管理開後門

話說，韓昭侯感嘆：「實行法治真不容易呀！」申不害說：「法度難行，不在法，而在您常為親信徇私，開後門壞了規矩。如此，制度怎能推行？」國君面紅耳赤，點頭稱是。不久，申的堂兄想謀官職，申向國君說情。韓侯回應：「我該違背先生教訓，破壞法制呢？還是聽教訓，不開後門呢？」申不害羞愧難當，俯身請罪。──《韓非子‧外儲說左上》

發現薇趨勢／客廳裡的生存進化論

對30至40歲的青壯世代而言，陪長輩看電視常有種時光倒流的錯覺。

