發現薇趨勢／客廳裡的生存進化論

對30至40歲的青壯世代而言，陪長輩看電視常有種時光倒流的錯覺。

與智慧型手機相比，電視機是截然不同的敘事邏輯。這裡沒有演算法精準推送，只有循環播放的鄰里糾紛，以及晚間10點後亢奮的政論面孔。

在這個互聯網無孔不入的時代，傳統電視究竟是變廉價了，還是演化出了一套尚未被理解的生存韌性？

事實上，全球電視產業都在經歷數位大遷徙，但路徑大相逕庭。美國與歐洲目前盛行名為「FAST」的免費廣告串流服務，這種模式保留了傳統電視轉台的樂趣，透過網路傳輸並利用不可跳過的廣告將長輩的注意力重新變現。

鄰近的韓國則走向極端的工廠化道路，大型電視網轉型為內容生產基地，將韓劇版權賣向全球，頻道本身僅作為展示櫥窗，這種「內容為王」的策略讓韓國影視產業在全球串流平台上占據了絕對優勢。

反觀台灣，電視台的轉型路徑展現出全世界罕見的奇特景象。最顯著的特徵是對YouTube平台的深度依賴，但這背後折射出的其實是內容本質的結構性問題。

觀察英美主流媒體，他們極力保護自家的數位應用程式，因為其內容往往包含深度調查、原創紀錄片或具有保存價值的「知識」。

但在台灣，新聞內容高度偏向即時性的「資訊」而非厚實的「知識」。當內容多半由破碎的行車紀錄器、網路公審或鄰里軼聞組成時，這些資訊的生命周期極短，過後即廢，自然不具備設立付費牆的商業價值。

索性全面放上YouTube換取即時流量與社群分潤，成了台灣電視台無奈卻現實的選擇。這種內容的廉價化，更體現在為了填補24小時播報的巨大空洞，電視台頻繁擷取中國大陸短影音平台或知識型頻道的片段作為新聞素材。從生活百科到科技冷知識，這種「拿他人知識充當自家的資訊」的做法，反映出本土原創內容生產力的乾涸。

另一特色是政論節目對綜藝與戲劇時段的全面取代。在市場狹小的台灣，製作戲劇極易虧損，而政論節目只需一張桌子與幾位名嘴，靠著操弄社會對立就能換取穩定收視。

這種低成本內容成了電視台在廣告萎縮時代的救命仙丹，但也讓觀眾陷入了政治熱中與資訊過載的惡性循環。

然而，在我們嘲笑內容日趨陽春的同時，電視新聞卻意外成為防堵惡意造謠的最後堡壘。在短影音橫行的當下，網路經常充斥偽造名人訃聞等居心叵測的假訊息。

相較之下，電視台雖然報導瑣碎的排隊美食或寵物失蹤，但其背後的編輯室查證機制與法律責任，提供了數位荒原中稀缺的安全感。雖然畫面平庸，但至少這份瑣碎是真的。

台灣電視台正處於影音社群化與電商化的混合狀態。主播轉型網紅，新聞間穿插帶貨資訊，這是一場為了生存而不得不為的雜交進化，展現了本土產業在資源匱乏下的靈活草根性。

當我們陪長輩看電視時，看見的不只是瑣碎報導，可能更是老產業在巨浪中奮力浮出的姿態。這場演化終將是真實資訊與虛偽流量的終極較量，也是我們在資訊氾濫時代中，如何重新定義「收視價值」的深刻思考。