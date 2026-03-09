快訊

淨零＋數位布局！經部今年輔導2.5萬家中小企業 建立碳管理基礎

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部中小及新創企業署9日表示，為將淨零轉型政策承諾落實為具體行動，偕同板金、機械、塑膠、工具機及ESCO等產業公協會深化合作，於2025年已協助逾1.3萬家中小微企業完成碳健檢與轉型諮詢；今年進一步擴大推動量能，預計與會計師、記帳士等公會合作培育2,500位專業種子師資，透過「每人輔導10家」模式，達到今年服務全台2.5萬家中小企業目標，協助企業建立碳管理基礎並規劃減碳路徑。

為展現中小企業推動淨零轉型成果並揭示未來精進方向，經濟部中小及新創企業署9日舉辦「中小企業從知碳到減碳」淨零轉型成果記者會，並發布《中小企業減碳指引》，提供中小企業可依循的轉型步驟。

中企署表示，在全球淨零趨勢及供應鏈碳管理要求日益嚴格下，例如歐盟碳邊境調整機制（CBAM）逐步上路，中小企業轉型已從選擇題轉為必答題，淨零能力不僅影響接單門檻，也關係企業長期競爭力。

9日活動邀集產業公協會與法人單位代表共同出席，包括塑膠工業技術發展中心、金屬工業研究發展中心、工業技術研究院、商業發展研究院、中衛發展中心及石材暨資源產業研究發展中心等代表，展現跨域整合、協力推動百工百業綠色轉型的具體成效。

另外，為回應企業實務需求，所發布之《中小企業減碳指引》，提供跨產業適用可行的轉型路徑，以「釐清目的、碳排盤查、設定目標、推動減碳」為核心架構，並彙整20則製造業與服務業案例，涵蓋能源效率改善、製程優化、永續材質應用及循環設計，協助企業導入低碳或再生材料，提升產品碳足跡管理能力，因應國際品牌供應鏈減碳要求；亦協助企業從碳盤查出發，逐步建立制度化、標準化的減碳管理模式。並透過AI與數位工具導入，提升碳排數據透明度與管理效率，以「淨零＋數位雙軸轉型」一站式服務平台，整合碳健檢諮詢、技術媒合、ESCO改善及綠色資金輔導等資源，協助中小微企業加速啟動轉型。

百工百業 減碳 經濟部 中小企業

