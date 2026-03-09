麗明營造捐款8,000萬元 響應逢甲大學「共善興學」計畫

由國際建築大師隈研吾設計、麗明營造承攬興建的逢甲大學「共善樓」，於2025年落成啟用，為台灣高等教育打造一處接軌國際、培育未來人才的重要教育場域。麗明營造董事長吳春山特別代表公司捐贈8,000萬元，支持逢甲大學「共善興學」計畫，以實際行動回饋教育發展。

作為逢甲大學傑出校友，吳春山強調，從建築興建到教育支持，麗明營造以工程專業結合企業永續實踐，持續為台灣高等教育挹注長遠發展的力量。此次捐款，也彰顯了麗明營造長期以來「取之社會、用之社會」的企業理念，其背後更蘊含一段深厚的建築緣分。

這份緣分始於2022年，麗明營造承攬興建由建築大師隈研吾設計的「共善樓」。在歷時三年的興建期間，麗明團隊不僅以精湛工藝克服了複雜異形結構的挑戰，更在親手打造這座校園地標的過程中，深刻體會到校方對於人才培育的宏大願景。

吳春山表示，正因為全程參與了從無到有的建設歷程，深知這座建築所承載的教育厚望，因此在2025年如期完工後，決進一步挹注資源，持續支持逢甲大學推動教育發展，讓「共善」理念從建築硬體延伸至教育實踐。

共善樓這座以「人文與自然共生」為核心的建築，巧妙地運用木構格柵與通透的空間布局，讓建築與校園地景和諧共存。作為逢甲的新地標，其真正價值在於打破界線的空間機能，它集學習、交流與公共體驗於一體，不僅是一座重要的教育場域，更成為培育跨領域人才與深化產學連結的實踐基地。

在工程施工層面，共善樓的建設難度極高。整體建築結構包含191支不同尺寸鋼樑、1,750片帷幕玻璃，以及近5,000片日檜木格柵。由於每一項構件尺寸皆不相同、安裝精度要求非常高，施工團隊必須逐一定位與組裝，施工複雜度遠高於一般建築工程。

麗明營造在施工過程中，克服多項工程挑戰，使建築設計理念得以完整呈現，充分展現台灣營建產業在高難度建築工程上的專業實力。

「我們一磚一瓦蓋起這座樓，更能體會教育環境能為學生帶來的改變，」吳春山表示，這筆8,000萬元的捐款，正是希望讓這座空間發揮更大的教育價值，使「共善」的理念不只在校園中延伸，也能在社會中持續發酵。

事實上，麗明營造投身公益不遺餘力，如去年與台中市政府簽約、目前正積極興建中，預計投入2億元資金打造的「小豬藝文中心」捐贈案，便是另一項以專業回饋區域文化的重要里程碑。

長年以來，麗明營造持續投入社會公益，案例不計其數，從支持視障學童春遊、捐助身障職訓園區，到如今挹注8,000萬元支持逢甲大學教育發展，始終秉持「美好城市推動者」的使命。透過城市建設與社會關懷並行，企業在打造城市空間的同時，也為社會創造更長遠的價值。

此次在完成共善樓工程後，再以實際行動回饋教育，不僅展現企業對教育發展的堅定支持，更體現吳春山作為逢甲大學傑出校友，對母校栽培的感念與回饋。而從一棟建築的落成，到對教育發展的資源投入，麗明營造正以實際行動，為台灣高等教育與未來人才培育注入新的力量。