巷口柑仔店變身綠能體驗屋 韋能能源行動貨櫃展首度亮相

韋能能源推出全新行動貨櫃展覽「綠能柑仔店」行動小店，並於在嘉義布袋候鳥季首次揭幕。以「柑仔店」作為貼近日常生活的溝通語言，韋能能源希望透過一座可移動、可互動的綠能小店，讓民眾在輕鬆有趣的體驗中，一起認識綠能、生態共融與社區陪伴的價值。

「綠能柑仔店」以「巷口那間陪你一起好好生活的店」為概念發想。對許多人來說，柑仔店不只是買東西的地方，更是一段生活記憶、一份鄰里情感，也是日常裡那個熟悉而安心的存在，讓綠能從專業概念走進日常生活，成為能被理解、被感受、也能走進每個人生活的日常。

「綠能柑仔店」採用 行動貨櫃形式打造，具備可巡迴的特色，未來可依不同活動與社區需求前往展示與民眾交流。貨櫃上方並設置太陽能板，展區用電結合綠能概念，呈現「綠能自給自足」的設計精神。柑仔店內部規劃三大互動體驗主題，透過遊戲化設計，讓不同年齡層都能在參與中認識綠能、在體驗中感受土地與生活的連結。

三大互動體驗主題包括綠能介紹｜綠電彈珠台：以互動遊戲方式認識綠電來源與基本概念，讓綠能知識更直覺、更有趣，也更容易走進大人與孩子的日常對話；生態共融｜陀螺鬥陣轉：透過動手體驗與互動設計，傳遞環境教育與生態共融的重要性，讓民眾理解綠能發展與自然環境可以並行，也能彼此成就；社區陪伴｜社區陪伴秤：以「秤」作為象徵，綠電不只提供電力，更為社區生活留下支持與關懷。 糖果罐象徵著不同的陪伴時刻，一起秤出屬於這片土地的幸福刻度。