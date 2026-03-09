快訊

富邦媒重訊宣布！將清算註銷香港富邦媒體 專注台灣營運

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
台灣線上購物龍頭富邦媒（8454）9日舉行重大訊息說明會。圖／截自證交所直播
台灣線上購物龍頭富邦媒（8454）9日舉行重大訊息說明會，宣布將清算並註銷香港富邦媒體公司。副總經理呂鈺萍表示，因為在中國大陸的事業體（富邦歌華（北京）公司）已經清算註銷，也將原本作為轉投資用的子公司香港富邦媒體註銷，未來富邦媒將專注在台灣營運。因香港富邦媒體主要是控股形式，因此註銷不會產生人力資遣或是影響台灣財務狀況。

富邦媒與大陸有線電視龍頭歌華有線2011年在中國大陸成立富邦歌華（北京）商貿有限責任公司，主要以電視購物、電商購物為主，是擴大國際布局的業務之一。不過後來隨大陸地區競爭激烈，出現虧損。根據富邦媒年報，已在2023年清算，2024年正式註銷富邦歌華。轉投資母體香港富邦媒體原本在3月5日進行減資，9日宣布將清算註銷，根據公告，香港富邦媒體減資後實收資本額為1,127萬4,429美元，每股淨值0.033美元。

富邦媒指出，本來看好大陸電商與電視購物的營運，但隨策略調整，聚焦台灣營運。因為主要標的已經清算註銷，因此同樣註銷香港富邦媒體。短時間應不會在大陸有更深一步的經營，如果未來整體環境轉好，不排除再進入大陸市場。至於先前法說提到跨境業務，主要會注意日本、大陸等地優質商品，引入台灣交流銷售，也會看大環境和消費者需求調整。

富邦媒 有線電視 台灣

