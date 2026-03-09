快訊

接軌 IFRS17利多 信評看好壽險業未來二年將維持資本與獲利能力

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

中華信評今天公布的題為「台灣壽險業資本與獲利能力評估結果在IFRS 17下得以維持」報告指出，台灣壽險業者的獲利率因採行國際財務報告準則第17號（IFRS17）的新會計架構而與歷史平均水準均略有差異，進而可能影響其未來的獲利表現。中華信評預期，未來兩年台灣壽險業將維持令人滿意的資本與獲利能力。

各家壽險公司首次依據國際財務報告準則第17號（IFRS17）的新會計架構揭露2026年1月的營收報告，結果顯示獲利率與歷史平均水準均略有差異。「由於獲利的組成內容因新會計架構而有所改變，中華信評認為，未來幾年業者的資產報酬率（return on assets；簡稱ROA）可能提升，」中華信評信用分析師王珮齡表示：「此外，經常性收益與負債成本之間存在已久的負利差預期將在新會計架構下消除。」

該篇報告指出，未來ROA可能偏離業界過去五年介於0.5%至0.6%的平均值，此係反映獲利因IFRS 17而發生的結構性變化。不過，新會計準則下的ROA變化可能因壽險公司而異，具體情況則取決於各公司先前在舊版會計準則下對資本利得的仰賴程度以及保險公司累積與釋出CSM的能力。

「壽險業的獲利指標可能改善幅度不會影響中華信評對資本與獲利能力的評估結果。」王珮齡表示：「中華信評針對資本與獲利進行前瞻性評估的重點在於透過累積獲利與CSM所帶來的資本穩定性。」

台灣保險業於1月採用IFRS 17，改變了獲利帳列方式。核心的核保利潤現改為以合約服務邊際（contractual service margin；CSM）計算。其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）之股票處分損益則直接計入淨值，而非透過獲利。保險合約負債改為以現行利率折現因此降低了負債成本，進而造就了經常性投資收益與負債成本之間的正利差。

報告指出，在IFRS 17負債依照公允價值計算後，壽險公司將不再呈現負利差。依據中華信評預估，壽險業的負債成本將從2024年的3.5%降至2.0%至2.3%，此係反映保險合約負債折現率將按目前市場利率計算，而非舊版會計準則下的預定利率。前述調整的影響主要來自新台幣保單，在會計準則調整前，新台幣保單對保單負債的占比逾75%。過去十年該產業平均固定收益投資的經常性收益率約為2.7%，如今將足以覆蓋負債成本並實現正利差。

