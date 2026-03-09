快訊

和泰汽車宣布今年將推出《GR賽車學校》

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

TOYOTA GAZOO Racing繼2025年推出三站Corolla Cup統規賽事後，為持續將GR品牌源自賽道的熱血基因推廣給更多消費者，和泰車（2207）宣布今年將推出《GR賽車學校》。

和泰車指出， GR賽車學校的核心，是為所有駕駛愛好者打造一系列兼具駕馭樂趣與技術精進的專業官方課程。無論學員是想透過單堂課程，在安全環境中淬鍊個人操駕技巧、享受人車一體的純粹樂趣；或是追求競技榮耀、渴望挑戰自我，本計畫更設計從專業培訓銜接正規賽事的完整晉級之路，有機會爭奪參加2026 Corolla Cup統規賽的最高榮耀。無論學員的目標為何，都能在GR賽車學校找到最適合自己的課程，滿足您的渴望。

四大課程亮點：低門檻、高彈性 開啟全民賽車時代

TOYOTA GAZOO Racing 深知過去大眾對於賽車運動「高成本、高門檻」的疑慮，因此「GR賽車學校」特別規劃了四大亮點：

1. 官方主辦，品質保證：由品牌官方籌辦可銜接至正規賽事，從課程、車輛到師資，皆由GR專業團隊嚴格把關，確保訓練的專業與安全。

2. 專業師資，冠軍傳承：延攬國內頂尖職業賽車手擔任教練，將其豐富的賽道經驗與駕駛技巧，系統化地傳授給所有學員。

3. 原廠整備，安心駕馭：學員無需自備車輛，所有課程皆使用和泰汽車提供的專業設備、GR車款與 Corolla Cup 統規賽車註1，並且只需實惠費用即可參加，大幅降低參與成本與門檻。

4. 獨立報名，彈性選擇：全系列課程採獨立報名制，學員可根據自身興趣、時間與預算，自由選擇想參加的課程。

GR賽車學校為所有熱愛駕馭的人，鋪設一條從入門初學到技巧精進的熱血道路，除了能精進自身駕駛技術，更讓賽車夢不再遙不可及。報名GR賽車學校，將在專業教練的指導下，親自駕馭 Corolla Cup 統規賽車與GR性能車款，透過一系列專業培訓課程，正式啟動賽車生涯。

