繼台美之後…永笙再與馬國簽署公庫保障計畫 進軍東南亞市場

永笙-KY（4178）9日宣布，繼台灣與美國市場後，正式啟動亞太區再生醫療布局，與馬來西亞指標性生技公司簽署戰略合作備忘錄（MOU），共同推進「公庫保障計畫」於東南亞市場的落地。本計畫以「跨國保障、跨境供應、在地服務」為核心，將串接亞太區合作夥伴與臨床需求，建立可複製、可擴張的國際合作架構。

永笙表示，此次合作奠基於公司長期依循美國FDA與FACT、AABB等國際標準所建構的品質管理系統，並以「公庫保障計畫」擴展服務模式，使臍帶血服務由「自費儲存」延伸為以「全球實物給付」為概念的保障機制，推動再生醫療服務走向國際化並提升可近性。

長期以來，幹細胞市場多聚焦於自體儲存，然而在臨床端，自體細胞是否適用仍須視個案狀況與治療條件而定。永笙憑藉全球3.6萬袋臍帶血公庫資源，以及超過2,300 例臨床移植治療應用經驗，推進「跨境公庫保障計畫」。未來，東南亞保戶若經醫師評估有治療需求時，永笙將透過全球HLA基因配對系統，提供配對適合且符合國際標準之臍帶血公庫資源作為支援。

永笙強調：「永笙的國際競爭力不僅在於已取得美國FDA藥證的高標準與規格，更在於『履約能力』。我們是全球少數能同時對接美國、台灣與全球醫療體系的細胞資源平台。這次與馬來西亞通路的合作，是我們將『台美出發、布局全球』推進商品化的重要里程碑。」

面對亞太區再生醫療市場快速發展，永笙始終堅持以「FDA藥品級」高規格運營全球公庫。此次在馬來西亞的合作，除拓展海外服務據點外，亦可望為當地市場導入更一致的品質與作業標準，提升臨床端取得細胞資源的可行性。

永笙指出，隨著再生醫療相關法規與產業環境持續推進，具備國際移植應用經驗與異體配對技術之平台，將更有助於支持臨床端的實務需求與市場發展。永笙將持續深耕亞太，推動再生醫療服務朝向更可近、可負擔的方向發展，讓高品質的醫療資源有機會惠及更多民眾。