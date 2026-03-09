快訊

經典賽Live／攸關中華隊能否晉級 1局上打完南韓0：0澳洲

心肌梗塞急送醫 「超級紅人榜」49歲女歌手猝死

富邦媒重訊宣布：將清算註銷香港富邦媒體 專注台灣營運

聽新聞
0:00 / 0:00

中石化連續六年入選標普永續年鑑 展現永續承諾

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
中石化連續六年入選標普永續年艦。圖／中石化提供
中石化連續六年入選標普永續年艦。圖／中石化提供

中石化（1314）表示，該公司持續獲得國際肯定，近期再度登上《標普全球》（S&P Global）2026年永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2025），且為六度蟬聯。中石化也表示，雖2025年石化產業遭遇挑戰，公司致力維持營運彈性，決議頭份廠CPL二線 (No.2) 及尼龍粒工場停產除役，並將子公司兆欣化學併入，期透過整合組織資源、精簡成本，創造綜效。

中石化指出，在2025年企業永續評比（CSA／DJSI）中，標普全球從全球超過9,200家企業中，嚴選848家在環境、社會與治理（ESG）領域表現卓越的企業納入永續年鑑，並於2月18日公布2026年永續年鑑結果。中石化表示，公司以總分70分、百分等級PR96，擊敗全球96% 同業，也是台灣唯一連續六年入選永續年鑑的化學類企業。

中石化表示，公司長期深耕ESG領域，積極推動永續行動。公司持續參與國內外永續評鑑，透過評鑑指標檢視自身策略與實踐，並不斷精進改善，以對接國際最佳實踐（Best Practices），落實對永續發展的堅定承諾。本年度中石化持續被納入永續年鑑，於整體ESG各面向均有突出表現，顯示中石化對於重要永續主題持續精進之具體行動。

中石化指出，在治理面（G）透明揭露《中石化對氣候變遷公共政策立場與參與聲明》，明確表達積極參與氣候治理的決心；並訂定《中石化風險管理政策與程序》以完善風險管控、強化營運韌性並掌握潛在挑戰與機會。在環境面（E），中石化積極落實減碳轉型，正式實行內部碳定價（Internal Carbon Pricing），將碳排放成本化，並將環境成本與社會成本納入決策，主動管理永續風險並持續推動低碳轉型。於社會面向（S），中石化透過制定「利害關係人議合計畫」，建立多元且暢通的溝通管道，聚焦回應投資者、供應鏈、員工、及社區所關注的議題，將內外部期望轉化為持續成長的動力。

2025年面對整體石化產業遭遇市場低迷、戰爭、對等關稅與通膨威脅所帶來的挑戰，公司透過內部產銷平台進行產銷策略調整及決策、成本控管與工安環保落實，維持營運彈性。中石化同時積極整合組織資源、精簡管理成本以提升營運效益。

中石化董事會於2025年第4季決議將頭份廠CPL二線 (No.2) 及尼龍粒工場停止生產並進行除役；並將專營肥料原料硫酸銨（CPL及AN的副產品）的100%持股子公司兆欣化學整併為中石化，除將塑化市場及肥料市場產品連動整合，亦降低生產成本及減少通路界面，預期能創造營運綜效。

展望未來，中石化將持續強化永續發展策略，除專注於綠色低碳產品的開發轉型，也將聚焦高值化產品與具成長潛力之應用領域，包含半導體、能源材料與通訊產業關鍵化學品，採行技術合作與代工模式，提升資源整合彈性與效率。

中石化連續六年入選標普永續年艦。圖／中石化提供
中石化連續六年入選標普永續年艦。圖／中石化提供

中石化

延伸閱讀

中光電首度入標普全球永續年鑑 勇奪「產業最佳進步獎」

亞泥三度入選標普全球永續年鑑 現氣候治理實力

臻鼎連4年入選S&P Global永續年鑑 台灣PCB唯一代表

相關新聞

富邦媒重訊宣布！將清算註銷香港富邦媒體 專注台灣營運

台灣線上購物龍頭富邦媒（8454）9日舉行重大訊息說明會，宣布將清算並註銷香港富邦媒體公司。副總經理呂鈺萍表示，因為在中國大陸的事業體（富邦歌華（北京）公司）已經清算註銷，也將原本作為轉投資用的子公司香港富邦媒體註銷，未來富邦媒將專注在台灣營運。因香港富邦媒體主要是控股形式，因此註銷不會產生人力資遣或是影響台灣財務狀況。

尚凡國際與大研生醫公告：董事長張家銘辭世 林東慶接任大研董座

尚凡（5278）國際創新科技與大研生醫9日公告，集團創辦人暨董事長張家銘近日辭世。目前董事會決議大研生醫董事長將由林東慶接任，尚凡國際將再召開董事會推選董事長人選。

浴室沒窗不能買？房仲曝2關鍵：房子85分就可以考慮

資深房仲阿偉近日在臉書分享，許多民眾看房時常卡在同一個問題：「浴室沒有開窗，可以買嗎？」他表示，自己經常提醒客戶，房子很少有真正完美的條件，購屋時往往需要在各種條件之間做取捨，因此單一缺點不一定代表房子不能買。

雙北預售市場驚見斷崖式下滑 建經總經理：非崩盤

第一建經研究中心統計實價資料指出，雙北市預售屋買氣在2025年出現斷崖式下滑，交易量減幅前五名行政區，北市以信義區年減83%居冠，交易量從2024年627件減至105件；新北則以蘆洲減幅83%最高，從155件縮減至25件。

大研生醫創辦人張家銘辭世 享年46歲…董座一職由林東慶接任

大研生醫*（7780）於9日公告，集團創辦人暨董事長張家銘先生已於近日辭世，享年46歲。公司全體同仁對於創辦人的離世深感哀慟與不捨。

2026年首季國片票房刷新高！累計9.71億元 超越2025全年成績

隨著近期國片市場大熱，2025年至今已有五部國片票房破億，文化部9日宣布，今年國片票房於3/5即已追平去年全年度9.46億元成績，至8日累計票房達9.71億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。