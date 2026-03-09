台灣司法主權AI下 善用生成式AI協助觀護

觀護人訓練班第45期始業典禮於9日舉行，該期新進觀護人的加入，為司法保護業務注入了新的溫暖有感力量。法務部善用科技輔助，提出「AI觀護助理計畫」，在台灣司法主權AI架構下，運用生成式AI技術進行協助，節省大量紙本作業時間。

政務次長黃世杰開訓致詞時表示，面對刑事司法體系中極具挑戰、也最具溫度的觀護工作，觀護人要瞭解「再犯預防」是觀護工作的首要任務，並注重「社會復歸」與「社會防衛」之間的精確平衡。

黃世杰提到，必須秉持「輔導與監督並重」的精神，不僅要透過專業的觀護處遇，協助受保護管束人重新與社會接軌，亦要依據嚴謹的法律規定，再犯風險的評估與判斷，築起社會安全網的司法防線，保護社會大眾免於恐懼。

黃世杰肯定觀護人在刑事司法中扮演相當重要角色，2025年觀護人受理保護管束案件為42,386件，另外社會勞動、附條件緩刑及緩起訴社區處遇等總受理案件為82,700件；此外，尚須努力完成行政院新世代反毒策略行動綱領第三期，及強化社會安全網2.0的政策目標。

全國各地方檢察署觀護人僅有250人，面對繁重的業務，法務部持續打造多元專業觀護團隊，集結觀護心理師、觀護社工師、觀護助理員、全人康復推進計畫人員等之專業，建構專業多元的觀護團隊力量。

同時善用科技輔助，提出「AI觀護助理計畫」，在台灣司法主權AI的架構下，運用生成式AI技術，協助觀護人進行案件風險評估及預警、擬訂觀護處遇措施，並產製具科學化、適性化之觀護處遇報告。讓科技協助觀護人節省大量紙本作業時間，更專注於個案輔導與風險管控工作。

觀護工作是柔性司法之實踐，黃世杰勉勵新進觀護人能從本次訓練中汲取經驗與知識，在將來實務工作中，抱持著專業、科學、個別化之精神，肩負柔性司法之工作使命，以達成社會安全、溫暖有感之目標。