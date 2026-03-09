主計總處：油價漲5% 直接影響3月CPI約0.11個百分點

中東戰火延燒，國際油價已飆破每桶100美元，國內汽柴油價格本週調幅約5%。主計總處指出，國內油價調漲5%，對3月消費者物價指數（CPI）直接影響約為0.11個百分點，CPI漲幅應可壓在2%通膨警戒線之下，直接影響有限，仍將密切關注。

台灣中油7日發布新聞稿指出，因應國際油價急遽上升，政府調降貨物稅並穩定油價，9日凌晨零時起，汽、柴油各調漲1.5元及1.1元，本週國內汽柴油價格整體調幅約5%。

市場擔心中東戰事升級，可能造成長期供應中斷，引發投資人對通膨與經濟前景的擔憂，國際原油價格突破每桶100美元之後，漲勢仍未停止。

主計總處統計今年前2月平均CPI年漲1.23%，主計總處綜合統計處專門委員曹志弘告訴中央社記者，油料費占CPI權數為2.2%，以本週油價調漲5%估算，約影響3月CPI增加0.11個百分點，估3月CPI漲幅仍低於2%通膨警戒線。

曹志弘說明，國際油價上漲對於國內物價分為直接影響及間接影響，直接影響就是透過油料費傳導，也就是汽柴油價格，中油會根據國際油價與匯率適度反映成本，進而推升物價；但國內油價設有「亞鄰競爭國最低價」以及「油價平穩措施」，政府也實施關鍵原物料稅負減徵，並確保國內能源供應不中斷、不量縮，以降低國際油氣價格變動對國內物價的衝擊。

曹志弘表示，國際油價飆漲確實會透過油料費波動，即時反映至國內CPI，但政府穩定物價機制將發揮平穩效果，國際油價漲幅不會完全反映至國內油價。

至於間接影響，曹志弘說，原油價格將影響廠商中間投入或是營運成本，但廠商價格策略仍須考量市場供需、產業狀況而定，影響時間也會拉長，不會那麼快反映。

曹志弘表示，3月國際原油價格大幅攀升，政府穩定物價機制運作，短期影響有限，後續仍會密切關注國際油氣變化，審慎因應；中長期而言，政府會全力穩定物價。