禾榮科技攜沛爾生醫 開發癌症精準療法

禾榮科技與沛爾生醫宣布，雙方簽署策略聯盟合作意向書，將發展「加速器硼中子捕獲療法（AB-BNCT）與免疫療法」的合併應用，研發癌症精準治療技術，共同推進臨床前研究、轉譯驗證與後續臨床應用開發，拓展先進癌症治療技術的應用範疇。

禾榮科技今天透過新聞稿指出，禾榮科技專注於標靶性放射治療的AB-BNCT醫療設備，以及治療用藥開發；沛爾生醫專注於癌症療法、「基因工程改造T細胞」（簡稱CAR-T）的研究開發，雙方將結合AB-BNCT與CAR-T，打造瞄準非實體及實體腫瘤的治療平台。

禾榮科技指出，依據合作意向書規劃，將結合禾榮科技在AB-BNCT治療平台與實體腫瘤的臨床與治療計畫等關鍵技術，以及沛爾生醫在免疫療法研發與轉譯領域的專業能力，針對合併療法的理論研究與潛在適應症為出發點，進行共同評估，以支持合併治療技術的可行性驗證。

沛爾生醫董事長林成龍指出，細胞免疫療法與AB-BNCT的聯合使用深具臨床應用價值。沛爾生醫擁有台灣第一個自主研發並落地生產的CAR-T產品，後續新一代CAR-T的人體試驗及合併AB-BNCT療法的驗證，需要團隊合作及臨床工作的配合。

他表示，透過與禾榮科技在醫院完成建置的AB-BNCT合作，將可建立全球第一個可治療大多數癌別（包括液體癌及實體癌）的治療平台，並加速合併治療可行性的探索。

禾榮科技總經理沈孝廉表示，AB-BNCT具備實體腫瘤精準治療優勢，伴隨實體腫瘤消融後所引發的免疫原性細胞死亡，與腫瘤微環境改變，與免疫療法合併策略有望開啟更多轉譯研究契機；本次與沛爾生醫建立合作框架，將有助於系統化推進合併療法的可行性研究與臨床應用評估。