尚凡國際與大研生醫公告：董事長張家銘辭世 林東慶接任大研董座
尚凡（5278）國際創新科技與大研生醫9日公告，集團創辦人暨董事長張家銘近日辭世。目前董事會決議大研生醫董事長將由林東慶接任，尚凡國際將再召開董事會推選董事長人選。
公告指出，張家銘為尚凡國際創辦人之一，多年來帶領集團穩健發展，秉持創新與遠見，從數位雲端服務與大數據應用起家，逐步拓展至大健康產業與國際市場，建立橫跨科技與生醫領域的企業版圖。在其帶領下，集團持續推動產品創新與全球市場布局，打造穩健的經營團隊與企業文化，為公司奠定長期發展的基礎，也對台灣網路產業與生技產業的發展做出重要貢獻。
尚凡國際表示，目前各項業務均由專業經營團隊依既定策略持續推動，公司營運一切正常。已依公司治理程序召開會議推選董事長，以確保公司治理與營運持續穩定。董事會決議，大研生醫董事長將由林東慶接任；尚凡國際董事長近期將依公司治理程序召開董事會推選，未來也將持續推動企業穩健成長。
