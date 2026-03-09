2026年首季國片票房刷新高！累計9.71億元 超越2025全年成績

隨著近期國片市場大熱，2025年至今已有五部國片票房破億，文化部9日宣布，今年國片票房於3/5即已追平去年全年度9.46億元成績，至8日累計票房達9.71億元。

文化部長李遠表示，國片在一開春就帶來好消息，要完全歸功於台灣電影工作者、業者及國人的眾志成城，亦代表著台灣有漸趨完備的電影工業及越發成熟的市場，作為文化部長能做的事情，就是持續精進政策及提供足夠的資源，扮演產業最堅強的後盾。

李遠指出，相較於過去幾年，台灣1年大約1-3部破億國片，2025年下半年到現在不僅已有5部破億，今年首季即超越去年全年度票房，市占率更高達58.14%，較114年同期的4.26%增加約54%。

他認為，這樣的成績不只是曇花一現的偶然或巧合，而是代表著所有電影工作者在一次又一次的票房失利後，逐漸掌握，甚至大膽嘗試新的類型與技術；同時，這些電影也吸引了過去很少看國片的觀眾，年齡層擴大為老少咸宜的趨勢，造成國片市場結構性的改變。

近期國片如描繪台灣黑幫文化的《角頭－鬥陣欸》、首部以台灣高鐵為題材的災難動作片《96分鐘》、突破驚悚高度的《泥娃娃》、史詩格局之作《大濛》、刷新國片影史紀錄的《陽光女子合唱團》，到貼近台灣婚禮現場引發共鳴的《雙囍》、台灣首度同步推出全特殊影廳規格的《功夫》，以及跟著現實中每場比賽看一次哭一次的《冠軍之路》等。

李遠說，除了看見許多不同以往的多元類型電影出現，更可以看見從電影工作者到觀眾，所有人就像棒球隊中的每一個成員一樣，有著「相信電影、相信台灣」的決心，儘管台灣的電影會經歷低潮、會有賣不好的時候，但是只要台灣電影人不放棄說好的故事，台灣人就不會放棄支持台灣電影。

李遠表示，作為曾經的電影人、現任文化部長，他能做的就是繼續給予足夠支持，從持續強化產製，到結合文策院投資機制並帶動民間資金投入、推動「大航海計畫」提升產業體質與國際競爭力。

他同時以文化幣的靈活配套培養新世代觀影習慣，以及推動戲院端3年自主排片計畫，持續以國片排片率20%為目標等，自產製至行銷、映演，文化部除了繼續扮演堅強的後盾，也會再邀集相關電影工作者，討論如何延續票房高峰的政策與策略。

文化部表示，「文化幣看國片」多重優惠，包括全時段國片消費2點送1點、「結伴看國片」350點送100點及「青春早安場」加碼100點等方案，將持續至3月底。

目前《陽光女子合唱團》、賀歲片《功夫》與《雙囍》等持續熱映中；3月將上映由張孝全與林依晨主演、改編自林秀赫短篇小說集《深度安靜》，以及展現台灣建築與文化記憶的紀錄片《讓建築歌唱∼徐亞英的交響人生》。

4月則將推出喜劇《NO GOOD！毆吉桑》、驚悚片《死亡之握：鬼牽手》與《祭弒》、廖克發新作《人生海海》、重現秀場年代的《高雄有顆藍寶石》，以及改編自真實社會事件的犯罪驚悚片《死亡賭局》等多元題材作品。邀請國人與青少年朋友走入戲院，以行動支持台灣電影。