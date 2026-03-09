聽新聞
2月房租指數年增率寫44個月新低 專家憂中東戰事引發通膨
根據行政院主計總處統計顯示，2月的房租指數年增率進一步趨緩，年增率1.85%寫下近44個月以來新低，反映房租漲勢減速的趨勢逐漸成形。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從統計來看去年的房租指數還有2.3%，今年連續兩個月都跌破2%，統計租金似乎逐漸脫離有感上漲的趨勢。
不過曾敬德指出，短期內的油價波動與天然氣大漲，市場也會關注能源上漲是否進一步推升通膨，後續也可能對於房市帶來新的影響。
曾敬德分析，這波因中東戰事帶動短期能源價格大幅波動，倘若快速獲得控制，可能對於市場影響較小，但短期股市巨幅波動就是擔憂事件是否難以受控，倘若時間拉長，就要觀察能源價格是否帶來一波新的通膨。
