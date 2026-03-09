寶鋼9日新盤價 熱冷軋上漲人民幣200元…中鋼4月鋼價上漲有底氣

大陸鋼鐵龍頭寶鋼9日開出4月新價，大宗底材熱、冷軋每公噸漲人民幣200元，約當新台幣923元；寶鋼強勢表態，不僅確立亞洲鋼價的上升軌道，更為即將開盤的中鋼（2002）注入強心針，中鋼漲盤具備厚實底氣，後市樂觀看待。

上市鋼廠主管表示，寶鋼公告4月內銷價格調整方案，展現強勢的多頭姿態，包含熱軋、厚板、普冷及線棒材等主要鋼品基價，每公噸全面調漲人民幣200元，依昨天的匯率，約當新台幣923元；寶鋼盤價強漲，市場預估中鋼4月上漲800元至1,000元的目標價更可能成真。

中鋼專家指出，鋼市需求回補動能轉強，隨著中國大陸積極落實粗鋼減產政策，加上傳統「金三銀四」旺季需求釋放，供需結構趨於緊繃。

尤其受到美伊戰爭引發的能源及航運成本飆升，鋼廠必須透過漲價來消化墊高的生產成本，寶鋼作為亞洲龍頭鋼廠，全面性上調基價，等同為區域鋼價設定了新的防禦底線。

中鋼董事長黃建智日前表示，「今年肯定比去年好」，如今對照寶鋼的開盤結果，這項樂觀預期正逐步獲得市場驗證。