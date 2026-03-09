麗晶精品春季購物節18日登場 春日精品與美食齊發

時尚精品界初春系列全面上線，麗晶精品也將在3月18至29日，集結珠寶、華服、星級美饌與頂級伴手禮推出「春季購物節」，備妥多款滿額贈禮提供給單日消費滿2萬元至50萬元的貴賓，繽紛多樣的好禮包括STEFANO RICCI 香水、獨家韓國Teddy Beurre House泰迪可頌派對盒、azie爐烤肋眼牛排雙人券、與SISLEY完美持久植物粉底液、以及KITON口袋巾等，消費百萬再加碼贈CINDY CHAO首款香水。

同時間， 蟬聯七年米其林一星的 IMPROMPTU BY PAUL LEE 完成全面改裝，於3月11日以嶄新面貌重新開幕，並同步推出全新菜色，透過重新詮釋的空間設計與用餐氛圍，打造更沉浸且舒適的餐飲體驗。

在春季美食精選方面，以法式料理手法詮釋華人文化的CIRCUM-推出 2026 全新菜單，橫跨閩、湘、黔、粵、西北與嶺南等地風味，勾勒「非遺料理地圖」，主廚以當代手法重構經典味道，讓非遺料理在餐桌上重新被感受與理解。

主打當代海岸料理的 COAST 在首季「泰味新境」後，再度攜手泰國名店 Baan Tepa、Bo.lan、Royd、Maison Dunand、LAWOI’ 與 Chef Prin Polsuk，呈獻跨文化泰味盛宴，其中必點 泰式龍蝦炒飯，以泰國香米融合海鮮與辛香料精華，搭配波士頓龍蝦彈牙口感，展開穿越泰國風土的味覺旅程。

除了星級料理外，麗晶精品亦精選多款質感伴手禮。紐約千層蛋糕 LADY M 推出期間限定杜拜巧克力千層蛋糕，巧克力餅皮層層堆疊，搭配巧克力與開心果鮮奶油，佐 Kataifi 與芝麻醬，呈現中東風味層次。

PIERRE HERMÉ推薦《幻想曲 Fantasia》幻想之舞絲巾禮盒，將動畫靈感化為甜點藝術。百年餅店舊振南帶來承載深厚心意的經典緣禮盒。麗晶獨家法國巧克力品牌 Jean-Paul Hévin 推出訂製款精品可可花禮，結合可可工藝與花藝美學。麗晶獨家榮獲紅點設計獎的CHARM VILLA 獻上充滿春意設計的東方美人茶禮盒。CHA CHA THE 則以裁雲禮盒，嚴選台灣四大紅茶搭配蜂蜜燕窩黃金糖，為春日送禮增添雅致風味。

在與銀行合作方面，台新銀行消費滿8萬元(含)以上，可獲贈限ELEMIS海洋膠原雙星禮盒，滿30萬元(含)以上，可兌換20吋春漾漫旅鋁框行李箱。

星展、聯邦、滙豐、永豐、彰化銀行及美國運通亦推出一系列豐富回饋。美國運通黑卡會員全館消費可再享三倍「會員酬賓」積分回饋、白金卡會員消費可享2倍積分回饋、消費滿120萬更有現金禮券回饋。