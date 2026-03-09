大大捐血愛心接力 苗栗消防健兒、勞工朋友挽袖捐血

大大數位基金會發起的「大大攜手 讓愛永續」捐血家年華，9日前進山城苗栗！繼高雄與台中站掀起捐血熱潮後，大大數位基金會董事長戴永輝、榮譽董事長李大維今日抵達苗栗縣政府前廣場，與苗栗縣長鍾東錦共同號召鄉親挺身而出、捐出熱血。消防局長匡夢麟動員轄下60名消防弟兄接力參與，這群平日穿梭水火救人的英雄，今日改以滿腔熱血守護全台血庫。除此之外，苗栗縣五大工會的理事長也率領50位勞工朋友共襄盛舉，他們放下手邊的工作，挽起袖子，再度詮釋捐血救一家的「勞工英雄」。

鍾東錦母校南埔國小的學童以氣勢磅礴的太鼓啟動「大大攜手 讓愛永續」捐血家年華苗栗場的序幕，由小手敲響希望，呼籲大人們伸出手臂，捐出熱血。鍾東錦率領縣府團隊及多位議員民代親自站台，他呼籲，救護工作固然重要，但若血庫空虛也難以挽救生命。鍾東錦說，活動由南至北，經歷高雄與台中，苗栗也必須展現出「必勝的決心」，強調苗栗的捐血成效不僅要達標，還要贏過其他縣市，呼喊警察局年輕同仁及縣府員工共襄盛舉，展現苗栗人的熱血執行力。

新竹捐血中心主任王雲龍則指出，春節後往往面臨用血高峰與捐血量下滑的雙重壓力，感謝大大數位基金會連續三年的奉獻。去年桃竹苗地區共募集近5,000袋熱血，期待在苗栗縣政府的號召下，今年能再創佳績。

除了募集熱血，大大數位基金會董事長戴永輝攜手信和有線電視及吉元有線電視，捐贈200萬元獎助學金予苗栗縣政府教育處，扶助苗栗縣更多的優秀學子，確保孩子不會因家庭經濟困境而中斷求學之路，讓這份愛心從捐血的「救人生命」延伸至教育上的「翻轉未來」。戴永輝表示，苗栗是一片充滿生命力的土地，而孩子則是這片土地的未來。基金會連續兩年將資源挹注於苗栗的獎助學金，希望透過教育的扎根，給予孩子向上的動力。

「大大攜手讓愛永續」捐血家年華活動今年已邁入第三屆，規模與目標逐年擴大。活動從高雄首發，一路向北串聯台中、苗栗、新竹、桃園、新北市及台北市等七大縣市。捐血目標從首年的1萬袋、第二年的1.2萬袋，提升至今年的1.5萬袋，展現企業回饋社會的強大行動力。